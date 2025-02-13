تقوية الذاكرة: نصائح فعالة لتحسين التركيز

رياض - احمد صلاح - النسيان من المشكلات الشائعة التي يواجهها الكثير من الأشخاص، حيث يجد البعض صعوبة في استرجاع المعلومات بسرعة، سواء في الدراسة أو العمل أو حتى في الحياة اليومية، وهذه المشكلة لا تقتصر على كبار السن فقط، بل قد تصيب الشباب أيضًا، مما يؤثر على أدائهم الذهني ويسبب لهم التشتت وصعوبة التركيز، ولكن يمكن التغلب على هذه المشكلة من خلال اتباع أساليب مدروسة تساعد في تقوية الذاكرة وتحسين القدرة على الاحتفاظ بالمعلومات لفترة أطول.

خطوات فعالة لتقوية الذاكرة

1. توفير بيئة مناسبة للمذاكرة أو العمل

تلعب الإضاءة دورًا مهمًا في تحفيز الدماغ، حيث يفضل استخدام إضاءة منخفضة أثناء المذاكرة، مما يساعد العقل على التركيز وتقليل التشتت الذهني، والإضاءة القوية قد تسبب إجهادًا بصريًا، مما يؤثر سلبًا على استيعاب المعلومات.

2. أخذ فترات استراحة منتظمة

للحصول على أداء ذهني أفضل، من الضروري أخذ فترات راحة قصيرة تتراوح بين 10 إلى 15 دقيقة بعد فترة من التركيز المكثف، وهذه الفواصل الزمنية تساهم في تنشيط الدماغ وتعزز قدرته على استيعاب المعلومات الجديدة.

3. عدم الانشغال أثناء الراحة

خلال فترة الاستراحة، يفضل تجنب التصفح على مواقع التواصل الاجتماعي أو الانشغال بالمكالمات الهاتفية، لأن ذلك يمنع الدماغ من استعادة نشاطه، ومن الأفضل استغلال هذه اللحظات في الاسترخاء التام، تمامًا كما يتم إعادة شحن الهاتف عند انخفاض طاقته، مما يسمح للعقل بإعادة تنظيم المعلومات واستعادة التركيز.

ختامًا

الذاكرة تحتاج إلى تمارين وتحفيز مستمر للحفاظ على كفاءتها، ويمكن تحقيق ذلك من خلال تهيئة بيئة مناسبة، وأخذ فترات استراحة منتظمة، والابتعاد عن عوامل التشتيت، وباتباع هذه الخطوات البسيطة، يمكن لأي شخص تحسين ذاكرته وتعزيز قدرته على التركيز، مما يساعده على تحقيق نتائج أفضل سواء في الدراسة أو العمل أو الحياة اليومية.