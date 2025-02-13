الخلطة اليابانية لتفتيح البشرة وشد التجاعيد

رياض - احمد صلاح - لم تعد سرا بعد اليوم، فاليابانيون مشهورون بجمال بشرتهم وشعرهم، وذلك بسبب عودتهم للأصول القديمة في العناية بالبشرة. في هذا المقال، سنقدم لك وصفات طبيعية تستخدمها النساء اليابانيات للحصول على بشرة بيضاء ولامعة كالبدر.

مكونات الخلطة اليابانية بالأرز

أرز

ماء

عسل أبيض

لبن طازج

طريقة التحضير

ضعي الماء والأرز في إناء صغير على النار لمدة 10 دقائق. صفّي الأرز من الماء واتركيه ليبرد. اهرسي الأرز مع اللبن وأضيفي العسل واخلطي جيدًا حتى تحصلي على قوام كريمي.

طريقة التطبيق

وزعي الخليط على البشرة بحركات دائرية. انتظري حتى يجف الخليط ثم اغسليه بماء سلق الأرز. اغسلي وجهك بالماء النظيف. كرري العملية مرتين أسبوعيًا للحصول على أفضل النتائج.

فوائد الخلطة اليابانية بالأرز

تفتيح البشرة واستعادة إشراقها.

علاج الهالات السوداء والتصبغات.

تخفيف الحكة ولدغات الحشرات.

حماية البشرة من أشعة الشمس الضارة.

تجديد البشرة وإعطائها مظهرًا شبابيًا.

خلطة للقضاء على التجاعيد

المكونات:

ملعقتان من العسل.

ملعقة كبيرة من البن.

ملعقتان من النشا.

ملعقة من زيت جوز الهند.

طريقة التحضير:

اخلطي العسل مع اللبن في وعاء. أضيفي النشا وزيت جوز الهند واخلطي جيدًا. طبقيه على البشرة واتركيه لمدة 10-15 دقيقة. اغسلي البشرة جيدًا باستخدام غسول مناسب. استخدمي الماسك مرتين أسبوعيًا.

باستخدام هذه الخلطات الطبيعية، يمكنك الحصول على بشرة بيضاء ولامعة خالية من التجاعيد. جربيها الآن وتمتعي ببشرة نضرة وصافية!