كارثة تهدد صحتك: أطعمة يومية قد تصيبك بالتسمم الغذائي دون أن تدرك!

رياض - احمد صلاح - يعد التسمم الغذائي من المخاطر الصحية الصامتة التي يمكن أن تصيب الإنسان دون سابق إنذار. فبمجرد تناول أطعمة أو مشروبات ملوثة بالبكتيريا، أو الفيروسات، أو السموم، أو حتى المواد الكيميائية الضارة، قد تجد نفسك عرضة لأعراض تتفاوت شدتها بين الخفيفة والشديدة. هذه الحالات قد تتسبب في مضاعفات خطيرة إذا لم يتم التعامل معها بسرعة وكفاءة.

كيف يحدث تلوث الطعام؟

تحدث عملية تلوث الطعام نتيجة عدة عوامل مترابطة، تبدأ من مصدر الغذاء وحتى طرق تخزينه وتقديمه. قد يكون الطعام ملوثًا من مصدره الأصلي، أو قد يتعرض للتلوث أثناء مراحل التحضير المختلفة. من أهم الأسباب:

سوء النظافة الشخصية: إذا كان الشخص الذي يتعامل مع الطعام مصابًا بعدوى، فقد ينقل الميكروبات الضارة إلى الطعام عبر يديه غير النظيفة.

إذا كان الشخص الذي يتعامل مع الطعام مصابًا بعدوى، فقد ينقل الميكروبات الضارة إلى الطعام عبر يديه غير النظيفة. التلوث العرضي: ملامسة الأطعمة النيئة مثل اللحوم والخضروات بأطعمة جاهزة دون تنظيف الأدوات المستخدمة يمكن أن ينقل البكتيريا.

ملامسة الأطعمة النيئة مثل اللحوم والخضروات بأطعمة جاهزة دون تنظيف الأدوات المستخدمة يمكن أن ينقل البكتيريا. تخزين غير آمن: ترك الطعام في درجة حرارة الغرفة لأكثر من ساعتين يخلق بيئة مثالية لنمو البكتيريا.

ترك الطعام في درجة حرارة الغرفة لأكثر من ساعتين يخلق بيئة مثالية لنمو البكتيريا. مياه ملوثة: استخدام مياه غير صالحة للشرب في غسل الأطعمة أو تحضيرها قد ينشر العدوى على نطاق واسع.

أشهر الميكروبات المسببة للتسمم الغذائي

هناك العديد من الكائنات الدقيقة التي قد تسبب التسمم الغذائي، من أبرزها:

البكتيريا: مثل السالمونيلا، الإشريكية القولونية، الليستيريا، وكامبيلوباكتر، وهي من أكثر مسببات التسمم شيوعًا.

مثل السالمونيلا، الإشريكية القولونية، الليستيريا، وكامبيلوباكتر، وهي من أكثر مسببات التسمم شيوعًا. الفيروسات: مثل نوروفيروس، والذي يُعتبر مسؤولًا عن العديد من حالات التسمم الغذائي حول العالم.

مثل نوروفيروس، والذي يُعتبر مسؤولًا عن العديد من حالات التسمم الغذائي حول العالم. الطفيليات: رغم ندرتها مقارنة بالبكتيريا والفيروسات، إلا أنها قد تكون خطيرة في بعض الحالات، خاصة عند الأشخاص ذوي المناعة الضعيفة.

أعراض التسمم الغذائي: متى يجب القلق؟

تختلف أعراض التسمم الغذائي بناءً على نوع الملوث وكمية الطعام المستهلك. عادةً ما تظهر الأعراض في فترة تتراوح بين 30 دقيقة وحتى عدة أيام بعد تناول الطعام الملوث. تشمل أبرز الأعراض:

تقلصات وآلام شديدة في البطن

إسهال قد يكون مصحوبًا بالدم في بعض الحالات

غثيان وقيء متكرر

ارتفاع في درجة حرارة الجسم

دوخة وشعور بالإرهاق العام

توضح الدكتورة وانج، أخصائية الأمراض المعدية بجامعة كولومبيا، أن الأشخاص الأصحاء غالبًا ما يتعافون من حالات التسمم الخفيفة دون الحاجة لعلاج طبي مكثف. ومع ذلك، فإن بعض الحالات قد تتطلب تدخلاً طبيًا فوريًا، خاصة إذا استمرت الأعراض لفترة طويلة أو كانت مصحوبة بجفاف شديد أو ضعف في الوعي.

كيف تحمي نفسك من التسمم الغذائي؟

للوقاية من التسمم الغذائي، ينصح باتباع النصائح التالية:

الحرص على غسل اليدين جيدًا قبل إعداد الطعام وبعده.

تجنب تناول الأطعمة النيئة أو غير المطهية جيدًا، خاصة اللحوم والدواجن.

استخدام أدوات مطبخ نظيفة وتجنب استخدام نفس الأدوات للأطعمة النيئة والمطبوخة.

تخزين الطعام في درجات حرارة مناسبة وعدم تركه في درجة حرارة الغرفة لفترات طويلة.

شرب المياه النظيفة والتأكد من مصدرها قبل استخدامها في الطهي أو الشرب.

متى تحتاج لزيارة الطبيب؟

إذا شعرت بأعراض شديدة أو استمرت الأعراض لفترة طويلة دون تحسن، مثل:

الإسهال الشديد والمستمر أكثر من 3 أيام.

القيء المستمر الذي يمنع تناول السوائل.

أعراض الجفاف مثل جفاف الفم وقلة التبول.

ارتفاع في درجة الحرارة مع تصلب في الرقبة أو تشوش ذهني.

في هذه الحالات، يجب مراجعة الطبيب فورًا لتلقي الرعاية الطبية اللازمة.

التسمم الغذائي ليس مجرد حالة عابرة يمكن تجاهلها، بل قد يكون له مضاعفات خطيرة إذا لم يتم التعامل معه بحذر. لذلك، فإن اتباع ممارسات النظافة الجيدة وتجنب مصادر الطعام غير الموثوقة هو السبيل الأمثل للحفاظ على صحتك وصحة أسرتك.