طريقة تحضير مزيل عرق طبيعي يدوم 24 ساعة ومبيض فوري لمنطقة تحت الإبطين

رياض - احمد صلاح - لا يمكن الاستغناء عن استخدام مزيل العرق الطبيعي خاصة خلال فصل الصيف، حيث تساعد هذه المنتجات على التحكم في رائحة العرق الكريهة. وعلى الرغم من توفر العديد من مزيلات العرق التجارية في الأسواق، إلا أن بعضها يحتوي على مواد كيميائية قد تسبب تهيج البشرة أو تحسس الجلد. لذلك، يعتبر استخدام مزيل عرق طبيعي محضّر في المنزل بديلاً آمناً وفعالاً للحفاظ على نضارة البشرة وانتعاشها.

طريقة صنع مزيل عرق طبيعي من النشا في المنزل

يمكنك بسهولة تحضير مزيل عرق طبيعي باستخدام مكونات بسيطة وآمنة مثل النشا. إليك طريقة التحضير:

المكونات:

¼ كوب من نشا الذرة

3 ملاعق صغيرة من بيكربونات الصوديوم

¼ كوب من زيت جوز الهند

ملعقة صغيرة من زيت شجرة الشاي (مضاد للبكتيريا)

بضع قطرات من الزيت العطري المفضل لديك

طريقة التحضير:

اخلطي نشا الذرة مع بيكربونات الصوديوم جيداً. سخني زيت جوز الهند على نار هادئة حتى يذوب تماماً. أضيفي زيت شجرة الشاي والزيت العطري المفضل لديك إلى زيت جوز الهند المذاب. ادمجي الخليط السائل مع خليط النشا وقلبي جيداً حتى تحصلي على قوام كريمي. ضعي الخليط في وعاء محكم الإغلاق واستخدميه بعد الاستحمام للحصول على انتعاش يدوم طويلاً.

تحضير مزيل عرق طبيعي من المسك والشبة

تتميز الشبة بقدرتها على قبض المسام وتقليل التعرق، بينما يضفي المسك رائحة عطرة ومنعشة. إليك طريقة تحضير مزيل عرق طبيعي باستخدام هذين المكونين:

المكونات:

2 ملعقة كبيرة من نشا الذرة

1 ملعقة كبيرة من بودرة المسك

قطعة شبة مطحونة ناعماً

طريقة التحضير:

قومي بطحن الشبة جيداً حتى تتحول إلى مسحوق ناعم. اخلطي الشبة المطحونة مع نشا الذرة وبودرة المسك. احتفظي بالخليط في علبة نظيفة واستخدميه بعد الاستحمام لمنع الروائح الكريهة.

طريقة تصنيع مزيل عرق منزلي بالشبة مع ماء الورد

يعتبر ماء الورد من المكونات الطبيعية التي تمنح البشرة نعومة ورائحة عطرة، ويمكن دمجه مع الشبة لتحضير مزيل عرق فعال:

المكونات:

½ كوب من الشبة المطحونة

2 ملعقة كبيرة من ماء الورد

3 ملاعق كبيرة من النشا

1 ملعقة صغيرة من زيت المسك الأبيض

طريقة التحضير:

اخلطي الشبة المطحونة مع النشا جيداً. أضيفي ماء الورد وزيت المسك الأبيض وقلبي حتى يصبح الخليط كريمي القوام. ضعي المزيج في وعاء نظيف ومحكم الإغلاق واستخدميه بعد الاستحمام.

نصائح إضافية للحصول على أفضل نتائج:

تأكدي من تطبيق مزيل العرق على بشرة نظيفة وجافة.

احفظي مزيل العرق المنزلي في مكان بارد وجاف للحفاظ على جودته.

يمكنك تعديل الزيوت العطرية المستخدمة حسب تفضيلاتك للحصول على رائحة مميزة.

بهذه الطرق البسيطة يمكنك تحضير مزيل عرق طبيعي فعال وآمن على البشرة، يمنحك رائحة منعشة وانتعاش يدوم طوال اليوم دون القلق من المواد الكيميائية الضارة.