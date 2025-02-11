انت الأن تتابع خبر "منغير مكوة ولا لك كتير".. الوصفه السحريه الطبيعيه لفرد الشعر باستخدام النشا ستجعلك تنبهرين من شعرك!! شعرك هيرتاح من السشوار!! والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - الكثير من الفتيات والأمهات يواجهن صعوبة في تمشيط الشعر الخشن بسبب التكتلات والتشابك الذي يصعب التخلص منه، ورغم أن استخدام المكواة أو الكيراتين قد يكون خيارًا شائعًا، إلا أن هذه الأساليب تتطلب وقتًا ومبالغ مالية مرتفعة، بالإضافة إلى أنها قد تؤدي إلى أضرار على الشعر مع مرور الوقت، ولذلك، يعتبر النشا من الحلول الطبيعية التي توفر طريقة صحية لفرد الشعر الخشن وتحسين ملمسه.

مكونات كيراتين النشا الطبيعي

لتحضير كيراتين النشا، تحتاجين إلى مجموعة من المكونات الطبيعية التي تفيد شعرك بشكل كبير.

المكونات الأساسية تشمل:

4 ملاعق من النشا

2 ملعقة من زيت الزيتون

2 ملعقة من العسل الأبيض

تعتبر هذه المكونات بمثابة خليط سحري يغذي الشعر ويجعله ناعمًا وسهل التمشيط.

خطوات تحضير كيراتين النشا

أول خطوة لتحضير هذا العلاج هي غسل شعرك جيدًا بالماء الدافئ والشامبو للتخلص من أي شوائب.

بعد تجفيف الشعر برفق، امزجي النشا مع زيت الزيتون والعسل في وعاء حتى يصبح الخليط متجانسًا.

بعد ذلك، قومي بتوزيع الخليط على شعرك وفروة رأسك مع تدليك لطيف.

من المهم أن تغطي شعرك لمدة ساعتين حتى تحصلين على أفضل نتيجة.

الاستفادة من النشا