انت الأن تتابع خبر "خبر بمليون جنيه لمرضي السكر".. بذور صغيرة ربانية برائحة كريهة متوفرة بكل منزل تمتص السكر في الدم وتفتت الحصى من الكلى!! والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - الحلبة واحدة من أشهر التوابل في المطبخ الهندي والعالمي وتعتبر الحلبة من المصادر الغنية بمضادات الأكسدة ومضادات الالتهابات مما يجعلها واحدة من أبرز المكونات الصحية ذات الفوائد الطبية المتعددة لذا اليوم من خلال مقالنا سوف نستعرض معكم أبرز فوائد الحلبة المميزة.

الحلبة لعلاج السكري