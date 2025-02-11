انت الأن تتابع خبر "خبر بمليون جنيه لمرضي السكر".. بذور صغيرة ربانية برائحة كريهة متوفرة بكل منزل تمتص السكر في الدم وتفتت الحصى من الكلى!! والأن مع التفاصيل
رياض - احمد صلاح - الحلبة واحدة من أشهر التوابل في المطبخ الهندي والعالمي وتعتبر الحلبة من المصادر الغنية بمضادات الأكسدة ومضادات الالتهابات مما يجعلها واحدة من أبرز المكونات الصحية ذات الفوائد الطبية المتعددة لذا اليوم من خلال مقالنا سوف نستعرض معكم أبرز فوائد الحلبة المميزة.
الحلبة لعلاج السكري
- بذور الحلبة تعد مصدر غني بالعلاجات الطبيعية للاستفادة منها قم بنقع ملعقتين صغيرتين من بذور الحلبة في كوب من الماء، ثم غطها واتركها طوال الليل، وفي الصباح قم بتصفية الماء واشربه على معدة فارغة وللحصول على أقصى فائدة صحية يفضل الاستمرار في تناول ماء الحلبة يوميًا لمدة شهر لتلاحظ نتائج ملحوظة.
- شرب ماء الحلبة على الريق له فوائد عدة منها أنه يساعد على زيادة الوزن بفضل تأثيره في فتح الشهية مما يجعله مفيدًا للأشخاص الذين يعانون من النحافة، كما يساهم في تحسين عملية الهضم وتخفيف حرقة المعدة بالإضافة إلى تخفيف الإمساك والديدان المعوية بفضل احتوائه على الألياف.
- تحتوي الحلبة على مركبات مثل الجلاكتومانان والبوتاسيوم التي تساهم في تنظيم ضغط الدم والحماية من ارتفاعه فالدراسات الحديثة أظهرت أن الحلبة تساعد في تقليل الكوليسترول الضار مع الحفاظ على مستويات الكوليسترول الجيد في الجسم.
- علاوة على ذلك تساعد بذور الحلبة في تخفيف آلام المفاصل بفضل خصائصها المضادة للأكسدة والالتهابات وتعد من المصادر الغنية بالألياف التي تساعد في التخلص من السموم خصوصًا في القولون مما يقي من الأمراض الخطيرة مثل السرطان كما يساهم الجلاكتومانان في تقليل امتصاص السكر في الدم مما يحمي من الإصابة بمرض السكري.