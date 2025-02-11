انت الأن تتابع خبر «ضاع عمرنا واحنا مش داريانين»... عشبة بمليون جنيه موجودة في كل مكان ولا يعرف عنها حد أبدا وقيمتها الغذائية عالية جدااا!!!!؟ والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - عشبة الهندباء الذي لا يعرف عنها سوى القليل من الناس والتي يمكن ان تحل كل مشاكل السيدات التي تختص بالشعر والجمال والصحة لانها تحتوي علي فيتامينات ومعادن تساعد على علاج مشاكل بصيلة الشعر وتعمل على نمو الشعر من جديد والتي تعمل علي تغذية الشعر وفروة الرأس بالتحديد وتجعلها قادرة على انتاج البصيلات الجديدة القوية ولهذا سوف نقدم لكم اليوم افضل وصفة لكي تصنعي بها خلطة الهندباء لشعر طويل وكثيف ولامع أكثر.

خلطة الهندباء لشعر طويل وصحي

تحتوي عشبة الهندباء على العديد من المعادن والفيتامينات التي تختص بتعزيز الشعر وخاصة فروة وتعزز من قوة الشعر وتتخلص من الحكة التي تنتج عنها القشرة كما أنها مليئة بمضادات الأكسدة التي تحافظ علي الشعر من التساقط واذا قمت بالمتابعة على هذه الوصفة سوف تحصلي علي شعر صحي وقوي.

المكونات المطلوبة لتحضير الوصفة

كوب واحد من الماء.

أربع ملاعق كبيرة من زهرة الهندباء.

ملعقة واحدة كبيرة من مسحوق القهوة.

طريقة تحضير الوصفة