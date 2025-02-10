انت الأن تتابع خبر وصفة العرايس الصاروخية لتبييض الوجه والجسم وإزالة أي جلد ميت وأسمرار للأبد في دقائق والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - الليمون مع العسل الأبيض من المواد الطبيعية التى تحتوى على العديد من الفيتامينات والمعادن الهامة والمفيدة، والتى تساعد على تبييض وتفتيح الوجه والجسم الذى هو يعتبر حلم لكل الفتيات والسيدات لأنهم يحبون دائما الظهور بإشراقة وإطلالة جذابة، والوصفة التى سوف نعرضها إليكى فيما يلى تتكون من العسل الأبيض وعصير الليمون والجيلاتين وزيت خشب الصندل والنشا، وصنع هذه الوصفة سوف توفر عليكى الكثير من النقود فمعظم مكوناتها تتوافر فى كل منزل، وبسعر مناسب لكل الفتيات، وغير هذا تناسب جميع أنواع البشرة، وتساعد وصفة العسل والليمون على تقشير الجلد الميت والداكن، وبالتالى يصبح الوجه بلون أبيض وفاتح، وتزيل خلطة الليمون والعسل آثار حب الشباب والبقع البنية، وتزيل أيضا البثور السوداء على عكس الكريمات المستوردة التى يتم التوفير من مكوناتها ويباع محليا بأسعار مرتفعة ، وهذه المنتجات ليس له تأثير على الوجه والجسم لأن يوجد به مواد كيميائية تسبب فى تلف البشرة وتهيج الجلد فتمتلئ جميع محلات مستحضرات التجميل والأسواق من هذه المنتجات الضارة والتى لا ننصح بإستخدامها فالوجه والجسم الأبيض يزيد من جمال وأنوثة المرأة، وسوف نشرح كيف تصنعين وصفة عصير الليمون مع العسل الأبيض فى وقت سريع بدون تعب.

عندما نقوم بتبييض الوجه والجسم

يمكننا أن نستعمل خلطة طبيعية لأنها لا تسبب أضرار للبشرة وذلك بسبب المكونات الطبيعية التي تحتوي عليها فالخلطة التي تناسب أي بشرة هي خلطة العسل، فمن الممكن أن نستخدم هذه الخلطة في تفتيح المناطق الحساسة ويظهر مفعولها في خلال فترة قصيرة فهي لا تكون مكلفة وتأثيرها يدوم لفترة طويلة.

مكونات خلطة الليمون والعسل لتبييض الوجه والجسم

إثنين ملعقة كبيرة الحجم من العسل الابيض

أربعة ملاعق كبيرة الحجم من عصير الليمون

إثنين ملعقة صغيرة الحجم من الجيلاتين

إثنين ملعقة صغيرة الحجم من زيت خشب الصندل أربعة ملاعق كبيرة الحجم من النشا

أربعة ملاعق كبيرة الحجم من دقيق الشوفان

ملعقة واحدة صغيرة الحجم من الملح

ثلاثة ملاعق كبيرة الحجم من القهوة

أربعة ملاعق كبيرة الحجم من الزبادى

طريقة عمل خلطة الليمون والعسل لتبييض الوجه والجسم