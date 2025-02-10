انت الأن تتابع خبر نوع شهير في الأسواق.. طبيب تغذية شهير يحذر من تناول هذا النوع من الحليب.. يسبب السرطان والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أثار الدكتور كريم علي جدلاً كبيراً حول أضرار الحليب البقري مشيرًا إلى أن تناول بدائل أخرى مثل حليب الأغنام والماعز والإبل يعد خيارًا أفضل في حين أشار موقع “كيلافند كلينك” إلى أن تأثير الحليب البقري يختلف من شخص لآخر هذه الآراء المتباينة تشير إلى ضرورة إجراء مزيد من الدراسات لتوضيح الأمر. وفيما يلي أبرز أضرار الإكثار من تناول الحليب البقري:

السرطان

يرتبط استهلاك الحليب بزيادة خطر الإصابة ببعض أنواع السرطان، مثل سرطان البروستاتا وسرطان بطانة الرحم، وذلك بسبب وجود هرمونات مثل الإستروجين في الدهون الموجودة بمنتجات الألبان، كما أن استخدام هرمونات النمو الاصطناعية في تربية الأبقار قد يساهم في زيادة هذا الخطر.

كما يُعتقد أن هرمونات النمو الموجودة في منتجات الألبان، بالإضافة إلى استخدام المضادات الحيوية بكثرة في تربية الأبقار المعطاة هذه الهرمونات، قد يزيدان من خطر الإصابة بأنواع مختلفة من السرطان، مثل سرطان البروستاتا وسرطان بطانة الرحم وسرطان القولون والمستقيم، وهذا الاستخدام المكثف للمضادات الحيوية يثير أيضًا مخاوف بشأن مقاومة المضادات الحيوية في الجسم.

القلب

يرتبط ارتفاع نسبة الدهون المشبعة في الحليب البقري كامل الدسم و2% بزيادة خطر الإصابة بأمراض القلب نتيجة لتراكم اللويحات والكوليسترول والدهون في الشرايين، مما يجعل من الصعب تدفق الدم عبر الجسم، وبالتالي يزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب .

مشاكل جلدية

لم يثبت وجود أضرار تحدث في الجلد وحبوب الشباب عند تناول الحليب، لكن وجد الأشخاص الذين يعانون من حب الشباب المزمن أن تقليل تناول منتجات الألبان يؤدي إلى تحسن بشرتهم، ولكن من الواضح أن هناك ارتباطًا حقيقيًا بين منتجات الألبان وحب الشباب، لذا فإن كنت تعاني من حب الشباب، فعليك التوقف عن تناول منتجات الألبان لمدة أسبوعين لمعرفة ما إذا كانت بشرتك ستتحسن أم لا وسيساعدك هذا في تحديد ما إذا كنت تعاني من حساسية تجاهها.

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