احذر.. 7 علامات تشير إلى انسداد شرايين القلب وتعرضك للموت المفاجئ .. الأخيرة تظهر قبل شهر من الإصابة

انت الأن تتابع خبر أحذر.. 7 علامات تشير إلى انسداد شرايين القلب وتعرضك للموت المفاجئ .. الأخيرة تظهر قبل شهر من الإصابة والأن مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - انسداد الشرايين حالة صحية خطيرة تؤدي إلى انسداد مفاجئ في الشرايين مما قد يتسبب في انخفاض حاد في تدفق الدم إلى القلب وهذا قد يؤدي إلى نوبة قلبية وسكتة دماغية ونوبات قلبية ومضاعفات صحية أخرى وأعراض انسداد القلب قد تظهر هذه الأعراض قبل شهر من حدوثها و يمكن أن يسهم التعرف عليها بشكل كبير في تقليل مخاطر التعرض لأخطر العواقب الناتجة عن انسداد القلب.

أسباب انسداد الشرايين

ارتفاع مستويات الكوليسترول غير الخاضعة للسيطرة.

عدم ممارسة الرياضة بشكل منتظم.

التدخين بشكل مفرط.

عدم اتباع نظام غذائي صحي.

الحالات الصحية الأساسية.

ألم الصدر

يعد ألم الصدر الألم المزمن والشديد هو أول علامة يمكن أن تظهر قبل شهر من حدوث مشكلة انسداد القلب وغالبا ما يشار إلى ألم الصدر بالذبحة الصدرية وقد يكون ذلك من بين العلامات الأكثر شهرة لانسداد الشرايين.

مشاكل في التنفس

التنفس هو أحد العلامات التقليدية التي يدل عليها قلبك عندما لا يستطيع العمل بكفاءة أو عند وجود انسداد في الشرايين وإذا شعرت بضيق في التنفس دون سبب واضح فمن المهم زيارة الطبيب لأن هذا قد يكون مؤشرا على مشاكل في القلب.

التعب الشديد

عندما يحدث انسداد في الشرايين يتعين على القلب أن يعمل بجد أكبر لضخ الدم مما قد يؤدي إلى شعور الجسم بالتعب أو الإرهاق.

الدوخة أو الدوار

يمكن أن تؤدي الشرايين المسدودة إلى اضطراب تدفق الدم الطبيعي إلى الدماغ مما يسبب الشعور بالدوار أو عدم التوازن وقد تشعر بإغماء أو إحساس بالدوران.

الغثيان والتعرق

يمكن أن تدل أعراض مثل الغثيان أو القيء أو التعرق البارد على وجود انسداد في الشرايين ومن الضروري عدم تجاهل هذه الأعراض خاصة إذا ظهرت فجأة ورافقها علامات مقلقة أخرى.

ألم الفك أو الرقبة أو الظهر أو الذراع

يعتبر الألم الحاد أو الشعور بعدم الراحة في منطقة الفك أو الرقبة أو الظهر أو الذراعين علامة واضحة على مشاكل في صحة القلب أو انسداد وغالبا ما يحدث هذا الألم بسبب قرب القلب من هذه المناطق أو نتيجة لإصابة في الأعصاب.

عدم انتظام نبضات القلب