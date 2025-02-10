انت الأن تتابع خبر «عشبة بسيطة مهملة».. تزرع في مصر بكثرة تخلصك من الإمساك في 5 دقائق وتمنع ارتفاع السكر الدم والتراكمي وتحمي من هشاشة العظام وتعتبر الحل الأمثل لـفقدان الوزن والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - يعتبر البرقوق المصري من الفواكه ذات الجودة العالية، حيث تزرع أكبر مزارعه في محافظة القليوبية، ما يجعله متميزا على مستوى الوطن العربي كما أن البرقوق المجفف، المعروف بالقراصيا، يستخدم كعلاج طبيعي لمشاكل الجهاز الهضمي، خاصة الإمساك، لما يحتويه من مركبات فعالة تسهم في تحسين حركة الأمعاء.

فوائد القراصيا في علاج الإمساك

تعد القراصيا من أقوى العلاجات الطبيعية للإمساك، حيث تحتوي على مادة السوربيتول، وهي نوع من الكحوليات السكرية التي تمتلك خصائص ملينة تشبه تأثير الأدوية المخصصة لهذه المشكلة

ووفقا للدراسات، فإن تناول حوالي 50 جراما من القراصيا، أي ما يعادل سبع حبات متوسطة الحجم مرتين يوميا

يمكن أن يكون فعالا في تسهيل حركة الأمعاء، خاصة مع زيادة استهلاك المياه والألياف يوميا.

تجنب القراصيا لبعض الفئات

رغم فوائدها العديدة، قد تكون القراصيا غير مناسبة لبعض الأشخاص، مثل المصابين بمتلازمة القولون العصبي

إذ تحتوي على أطعمة غنية بالفودماب التي قد تسبب اضطرابات هضمية لهم.

لذا، يفضل استشارة مختص قبل إضافتها إلى النظام الغذائي.

طرق تناول القراصيا