انت الأن تتابع خبر هتبقى ملكة جمال.. كريم نيفيا والليمون لتفتيح البشرة وشد التجاعيد حتى لو عندك 60 سنة لبشرة رائعة مثل الاميرات والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - وشك هيلمع من البياض.. كريم نيفيا والليمون لتفتيح البشرة ، كريم نيفيا والليمون لتفتيح البشرة في ظرف 48 ساعة فقط، وهذا من النتائج المؤكدة والمضمونة لأن كثير من الفتيات قد جربن هذه الوصفات سابقا، وقد أتت معهم بهذه النتائج وأفضل، ومن خلال مقالنا اليوم سنعلمك كيفية استخدام هذين المكونين الرائعين من أجل الوصول للنتيجة المرغوبة في اللون المطلوب لبشرتك.

وشك هيلمع من البياض.. كريم نيفيا والليمون لتفتيح البشرة

كافة مكونات هذا المزيج طبيعية وهذا هو ما يميزها لأنها وإن كانت ستحتاج إلى التطبيق بعناية إلا أنها ستعطيك

نتائج مستدامة بدون أي أضرار ومكونات هذا المزيج كالتالي:

عصير ليمونة متوسطة الحجم.

مقدار بسيط من الحليب المجفف.

كريم نيفيا في عبوة ممتلئة إلى النصف.

الطريقة:

ابدأي بإحضار بولة صغيرة واعصري فيها الليمونة.

ثم ضعي عليها الحليب المجفف مع التقليب بعناية.

خذي مقدار الكريم الموجود في العبوة وضعيه على هذا الخليط.

قلبي حتى تندمج المكونات وتجدينها جميعا على هيئة الكريم الذي تمت إضافته مؤخرا.

إن كانت الكمية تسمح بذلك اعيدي الخليط مرة أخرى في عبوة الكريم، واستخدميه على بشرتك بصورة يومية في أي مكان تريدين تبييض بشرته.

هذه الوصفة مناسبة لكافة أنواع البشرة إلا أن تكون بشرتك حساسة، فيجب أن تنتبهي جيدًا من الليمون.

فوائد الليمون للبشرة

الليمون من العناصر المساهمة في تجديد الخلايا ببشرتك.

كما أنه يعطي البشرة مزيدا من النضارة ويرطبها بما تحتاج إليه من ليونة.

يكافح التجاعيد وترهلات التي تحدث في البشرة كما يساهم في شدها.

يقضي على حب الشباب ويخلصك منه تمامًا، كما يقلل النمش وأي مشكلات أخرى في البشرة.

فوائد كريم نيفيا للبشرة

يحافظ على بشرتك ضد الجفاف ويجعلها بشرة صحية.

يتخلص من الخلايا الميتة من الجلد وينظف البشرة منها، مما يساهم في تنقية البشرة من الشوائب وانسداد المسامات.

حين يتم مزجه مع الليمون يساهم في تعزيز تحكم البشرة في الإفرازات الدهنية التي تفرزها مما يحسن من حالة البشرة الدهنية.

مضاف إليه كثير من الفيتامينات المفيدة للبشرة والمحسنة لمقاومتها لأي عوامل ضرر.

يقضي على مشكلة التشقق والخطوط العميقة التي تتكون في البشرة إما بفعل الزمن أو الجفاف.

يساعد على إزالة الرؤوس السوداء ويطهر المسامات وينظفها جيدًا عند مزج مع الليمون.

كريم نيفيا لشد التجاعيد

المكونات:-

ملعقتين من كريم نيفيا.

بياض البيض.

ملعقة من الدقيق.

ملعقة من النشا .

ملعقتين من عصير الليمون.

الطريقة:-