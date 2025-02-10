انت الأن تتابع خبر برخص التراب وأقوى من الأنسولين .. مشروب أسود رخيص الثمن يخفض السكر التراكمي في الدم خلال 60 دقيقة.. تعرف عليه لا تتجاهله بعد اليوم!! والأن مع التفاصيل
رياض - احمد صلاح - نجد أن مستويات السكر في الدم عادة ما تكون مرتفعة وكامنة في مكانها بشكل مستمر لدى الأشخاص المصابين من السكري من النوع الثاني ولكن على المرضى ألا يشعروا بالحزن لأنه من حسن الحظ لأنه يمكن السيطرة سريعا على معدلات السكر المرتفعة بالدم من خلال أمر بسيط متعلق بتعديل النظام الغذائي وهناك مشروب قد أوصت به بعض الدراسات الحديثة وأكدت على أنه يعمل على خفض نسبة السكر في الدم بشكل منحوس في مدة لا تتخطى 60 دقيقة تابعونا للتفاصيل.
مشروب أسود يعمل على خفض نسبة السكر في الدم خلال ساعة
- في هذا السياق قد أوضحت بعض الدراسات الحديثة أن تناول الشاي الأسود من شأنه أن يسهم في العمل على خفض نسبة السكر في الدم لدى مرضى السكري من النوع الثاني وهذا في مده لا تتخطى 60 دقيقة من تناول كل واحد من الشاي وهذا ما تم توضيحه في صحيفة إكسبريس البريطانية وقد قال الكثير من الأطباء إن تناول عناصر غذائية معينة سواء كان هذا طعام أو مشروبات يمكن أن يكون متحكم أساسي في مستويات السكر في الدم ويجعلها أقل تقلبا وهذا يجنب المريض مواجهة الارتفاع المفاجئ للسكر
- وقد تم عمل تجربه على أشخاص معينة تبدأ أعمارهم من 20 سنة وحتى 60 سنة وهم في الأساس مرضى سكري من النوع الثاني البعض منهم قد تناول مشروبا سكريا بجرعة مخفضة وآخرين قد تناولوا مشروبا سكريا بجرعة عالية من الشاي الأسود.
- وبعد فحص العينات تبين أن الأشخاص الذين تناولوا المشروب الوهمي ارتفعت لديهم نسبة السكر في الدم إلى حد كبير بينما الأشخاص الذين تناولوا مشروبا مختلطا بالشاي الأسود فكان لديهم تأثير إيجابي من بعد ابتلاع الشاي ومرور 60 دقيقة قد تم خفض نسبة السكر في الدم وهذا يعني أن استهلاك الشاي الأسود يعمل تقليل نسبة الجلوكوز في الدم بعد الأكل بعد تناول السكروز.