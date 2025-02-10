انت الأن تتابع خبر «1% بس اللي جربوا الوصفات دي» طرق طبيعية تخفي الشيب نهائيًا .. وتخلي شعرك صحي ولونه ثابت!! والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - يعد ظهور الشيب من المشكلات الجمالية التي تؤرق الكثيرين ورغم انه جزء طبيعي من عملية التقدم في العمر الا ان العديد يسعى لايجاد حلول طبيعية لتأخير ظهوره او التخلص منه في هذا المقال سنستعرض بعض الوصفات الطبيعية التي قد تساعد في تقليل ظهور الشيب.

وصفات للتخلص من شيب الشعر

يعتقد ان مزيج زيت جوز الهند وعصير الليمون يمكن ان يساهم في تقليل ظهور الشيب لتحضير هذه الوصفة يمزج مقدار من زيت جوز الهند مع بضع قطرات من عصير الليمون ثم يدلك المزيج على فروة الرأس والشعر يترك لمدة تتراوح بين 30 الى 45 دقيقة قبل غسله بالشامبو ينصح بتكرار هذه العملية مرتين في الاسبوع.

اوراق الكاري وزيت جوز الهند

تستخدم اوراق الكاري مع زيت جوز الهند في بعض الثقافات لتأخير ظهور الشيب تغلى حفنة من اوراق الكاري في زيت جوز الهند حتى تتفحم الاوراق بعد ان يبرد الزيت يدلك على فروة الرأس والشعر ويترك لمدة 30 دقيقة قبل الغسل يفضل استخدام هذه الوصفة مرتين اسبوعيا.

الشاي الاسود

يعتقد ان الشاي الاسود يمكن ان يغمق لون الشعر ويقلل من ظهور الشيب لتحضير هذه الوصفة يغلى كوب من الماء مع ملعقتين من اوراق الشاي الاسود دون اضافة سكر بعد ان يبرد يستخدم السائل لشطف الشعر ويترك لمدة 15 الى 20 دقيقة قبل غسله بالماء البارد ينصح بتكرار هذه العملية مرتين في الاسبوع.

الحناء

تعتبر الحناء من اقدم الطرق الطبيعية لتلوين الشعر واخفاء الشيب تخلط بودرة الحناء مع الماء حتى تتكون عجينة سميكة ثم تترك لتتخمر لبضع ساعات بعد ذلك توضع العجينة على الشعر وتترك لمدة 2 الى 3 ساعات قبل غسلها بالماء يمكن استخدام هذه الوصفة مرة في الشهر.

زيت الخردل