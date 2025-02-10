"مش هيشيلوا عينهم من عليها!".. اقوى خلطة منزلية لتبييض اليدين والقضاء على الاسمرار والجلد الميت

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رياض - احمد صلاح - تعتبر الوصفات الطبيعية من أفضل الطرق لتعامل مع مشاكل البشرة، وخاصة مشكلة اسمرار اليدين ومن الجدير بالذكر أن وصفة الفازلين والكركديه هي واحدة من أكثر الوصفات الطبيعية فعالية في تفتيح اليدين وإزالة التجاعيد والتشققات وسوف تتناولها بالتفصيل خلال أسطر هذا المقال.

وصفة الفازلين والكركديه

المكونات التي تحتوي عليها هذه الوصفة هي.

– ملعقة كبيرة من عصير الليمون.

– ملعقة كبيرة من النشا.

– ملعقة كبيرة من الفازلين.

– ملعقة كبيرة من بودر الكركديه المطحون.

– ملعقة صغيرة من زيت الزيتون.

طريقة تحضير الوصفة

إن طريقة تحضير الوصفة تتمثل في خلط جميع المكونات معا حتى الحصول على قوام كريمي يسهل استخدامه على الجلد.

يتم ذلك من خلال الخطوات التالية.

– إذابة الفازلين حتى يصبح سائل

– خلط النشا والكركديه معا

– إضافة الفازلين المذاب والتقليب جيدا.

– إضافة عصير الليمون وزيت الزيتون والتقليب حتى تمتزج جميع المكونات ويكون القوام كريمي.

أما بالنسبة إلى طريقة استخدام الوصفة