«العشبة اللي تخلي بطنك مسطح» نزلت من السماء وموجودة بكل بيت استخدموها 3 أيام وودعوا الدهون للأبد!!

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رياض - احمد صلاح - يعتبر مشروب النعناع وورق الغار من الوسائل الطبيعية الفعالة في دعم صحة الجسم والمساعدة في التخلص من السموم المتراكمة في هذا المقال سنستعرض فوائد هذا المشروب وكيفية تحضيره.

فوائد مشروب النعناع وورق الغار

تحفيز ازالة السموم يساعد هذا المشروب في تحفيز الجسم على التخلص من السموم المتراكمة مما يدعم وظائف الاعضاء الحيوية

تحسين الهضم يساهم في تحسين عملية الهضم ويخفف من الاضطرابات الهضمية مثل الانتفاخ والغازات

دعم فقدان الوزن يساعد في تقليل الشهية وزيادة معدل حرق الدهون مما يساهم في ادارة الوزن بشكل صحي

تعزيز صحة الجلد يسهم في تحسين مظهر البشرة ويساعد في مكافحة الالتهابات الجلدية

تقوية المناعة يحتوي على مضادات اكسدة تعزز مناعة الجسم وتقلل من خطر الاصابة بالعدوى

طريقة تحضير مشروب النعناع وورق الغار

لتحضير هذا المشروب المفيد اتبع الخطوات التالية:

[طريقة زراعة النعناع]

المكونات

5 اوراق من ورق الغار

حفنة من اوراق النعناع الطازجة

لتر من الماء

عسل طبيعي للتحلية اختياري

الخطوات

اغل الماء في وعاء مناسب

اضف ورق الغار واوراق النعناع الى الماء المغلي

اترك المزيج يغلي لمدة 10 دقائق

ارفع الوعاء عن النار وقم بتصفية المشروب

اتركه ليبرد قليلا ثم اضف العسل اذا رغبت في ذلك

كيفية استخدام المشروب

للحصول على افضل النتائج ينصح بتناول كوب من هذا المشروب في الصباح على معدة فارغة وكوب اخر قبل النوم يفضل الاستمرار في تناوله لمدة اسبوعين لملاحظة التحسن.

الاحتياطات والتنبيهات

على الرغم من فوائد هذا المشروب يجب مراعاة ما يلي: