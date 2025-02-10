انت الأن تتابع خبر كل يوم هتاكل منه كيلو عشان تستفيد من فوائده!! .. 4 فوائد جبارة للب السوري ستجعلك بصحة ممتازة إذا تناولتها بهذا الشكل .. ستصدمك المعلومات!! والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - يعد اللب السوري، أو بذور دوار الشمس، من أكثر التسالي انتشارا، لكن القليلين يعرفون فوائده الصحية المذهلة، فهو ليس مجرد وجبة خفيفة، بل كنز غذائي غني بالعناصر المفيدة لصحتك، إليك أربعة فوائد مذهلة للب السوري ستجعلك تضيفه إلى نظامك الغذائي اليومي.

1. يعزز صحة القلب

اللب السوري غني بالأحماض الدهنية غير المشبعة، وخاصة الأوميغا 3 والأوميغا 6، التي تساعد في تقليل مستويات الكوليسترول الضار (LDL) وزيادة الكوليسترول الجيد (HDL)، كما أنه يحتوي على المغنيسيوم، الذي يعمل على خفض ضغط الدم وتحسين وظائف القلب.

كيفية تناوله:

تناول حفنة صغيرة يوميًا كوجبة خفيفة بين الوجبات، أو أضفه إلى السلطات للحصول على فوائده القلبية.

2. يعزز صحة الدماغ ويحسن المزاج

بفضل احتوائه على فيتامين B6 والمغنيسيوم والتريبتوفان، يساعد اللب السوري في تحسين المزاج وتقليل التوتر والقلق، وهذه العناصر تساهم في زيادة إنتاج السيروتونين، المعروف بهرمون السعادة، مما يجعله خيارًا مثاليا لمن يعانون من الاكتئاب الخفيف أو التوتر.

كيفية تناوله:

يمكنك تناوله محمصًا بدون ملح أو إضافته إلى الزبادي أو العصائر الطبيعية للحصول على طاقة ذهنية أكبر.

3. يقوي المناعة ويحارب الأمراض

يحتوي اللب السوري على فيتامين E، السيلينيوم، والزنك، وهي مضادات أكسدة قوية تساعد في تقوية الجهاز المناعي وحماية الجسم من الالتهابات والأمراض المزمنة، كما يساهم في محاربة علامات الشيخوخة وحماية الجلد من التجاعيد.

كيفية تناوله:

أضفه إلى وجبة الإفطار أو تناوله مع المكسرات الأخرى للحصول على مزيج متكامل من الفوائد الغذائية.

4. يدعم صحة الجهاز الهضمي ويساعد في فقدان الوزن

يحتوي اللب السوري على نسبة عالية من الألياف الغذائية، التي تحسن عملية الهضم وتمنع الإمساك، كما أنه يساهم في الشعور بالشبع لفترات طويلة، مما يساعد في تقليل استهلاك السعرات الحرارية ودعم عملية فقدان الوزن.

كيفية تناوله: