انت الأن تتابع خبر مش هتشتريه من برا تاني!!.. ندمت اني كنت اشتري زيت الزيتون اعمليه بالخلاط بأسهل واسرع طريقه لن تشتريه بعد اليوم..!! والأن مع التفاصيل
رياض - احمد صلاح - زيت الزيتون من الزيوت الصحية التي لا غنى عنها في كل بيت، سواء في الطهي أو للعناية بالبشرة والشعر، لكن أسعاره المرتفعة قد تدفعكِ للبحث عن بدائل تخيلي أنه يمكنكِ تحضيره بنفسكِ في المنزل بأبسط المكونات وبدون أي مجهود يُذكر في هذا المقال، سنكشف لكِ عن الطريقة السهلة والسريعة لتحضير زيت الزيتون في البيت باستخدام الخلاط، وبنتيجة مضمونة تجعلكِ تستغنين عن شرائه نهائيًا.
المكونات المطلوبة لتحضير زيت الزيتون في البيت
- قبل أن نبدأ، ستحتاجين إلى:
- كمية من الزيتون الأخضر أو الأسود (يفضل أن يكون ناضجًا تمامًا).
- كوب من الماء الدافئ.
- ملعقة صغيرة من الملح.
- خلاط كهربائي قوي.
- قطعة قماش نظيفة أو مصفاة رفيعة لفصل الزيت.
طريقة التحضير خطوة بخطوة
- 1. تحضير الزيتون: اغسلي الزيتون جيدًا، ثم قومي بتجفيفه وازالة البذور منه.
- 2. الخلط: ضعي الزيتون في الخلاط وأضيفي القليل من الماء الدافئ ليساعد في عملية الطحن.
- 3. الخفق الجيد: شغّلي الخلاط بسرعة متوسطة حتى يصبح الزيتون عجينة ناعمة ومتجانسة.
- 4. تصفيه الزيت: ضعي العجينة في قطعة قماش نظيفة أو مصفاة دقيقة، واضغطي عليها جيدًا حتى يتم استخراج الزيت بالكامل.
- 5. ترك الزيت ليترسب: بعد العصر، ضعي الزيت في وعاء واتركيه لمدة 24 ساعة حتى يترسب أي شوائب، ثم قومي بتصفيته مرة أخرى.