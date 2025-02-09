انت الأن تتابع خبر مش هتشتريه من برا تاني!!.. ندمت اني كنت اشتري زيت الزيتون اعمليه بالخلاط بأسهل واسرع طريقه لن تشتريه بعد اليوم..!! والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - زيت الزيتون من الزيوت الصحية التي لا غنى عنها في كل بيت، سواء في الطهي أو للعناية بالبشرة والشعر، لكن أسعاره المرتفعة قد تدفعكِ للبحث عن بدائل تخيلي أنه يمكنكِ تحضيره بنفسكِ في المنزل بأبسط المكونات وبدون أي مجهود يُذكر في هذا المقال، سنكشف لكِ عن الطريقة السهلة والسريعة لتحضير زيت الزيتون في البيت باستخدام الخلاط، وبنتيجة مضمونة تجعلكِ تستغنين عن شرائه نهائيًا.

المكونات المطلوبة لتحضير زيت الزيتون في البيت

قبل أن نبدأ، ستحتاجين إلى:

كمية من الزيتون الأخضر أو الأسود (يفضل أن يكون ناضجًا تمامًا).

كوب من الماء الدافئ.

ملعقة صغيرة من الملح.

خلاط كهربائي قوي.

قطعة قماش نظيفة أو مصفاة رفيعة لفصل الزيت.

طريقة التحضير خطوة بخطوة