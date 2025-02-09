الحب شفاء للروح وعافية للجسم وهذه فوائده النفسية.. لا تفوتك

الحب حياة؛ هو حفنة من المشاعر الإنسانية الرقيقة التي تملأ القلوب سعادة، وتهب العقول راحة، وتحسن من جودة الحياة. هو الأمل الجميل الذي يجعلنا نستقبل كل ما هو آتٍ بتفاؤل كبير. الحب بمعناه العميق وبمميزاته الجميلة هو أساس الصحة النفسية الجيدة والحياة الرغدة السلسلة. ليس المال وحده من يحقق العيش الرغد، الحب أيضًا يفعل ذلك، لأن البيئة المليئة بالحب دوت الخليج بيئة يسيطر عليها الشعور بالأمان والسكينة، وهذه دوت الخليج أسرار فوائد الحب في تعزيز الصحة النفسية.

طاقة الحب تحقق صفاء الذهن ونقاء الروح وهذه أهم فوائد الحب النفسية

الحب أعظم طاقة حيوية

تقول "أميرة داوود" دكتورة علاج شعورى وعلاج بالطاقة الحيوية دكتوراه صحة نفسية جامعة سيلينس إنجلترا، أن طاقة الحب أعظم طاقة حيوية كبيرة تحقق العديد من الفوائد التي على رأسها منحه الحيوية والنشاط وتأخير الشيخوخة، وهذا ما أثبتته الدراسات التي طرحت حول ماهية الحب وتأثيراته على الإنسان بوجه عام.

وقد أثبتت الدراسات العملية التي طرحت في فوائد الحب، أن الأشخاص الذين يحظون بدعم عاطفي يكونون أكثر قدرة على التعامل مع التحديات اليومية والضغوط النفسية.

الحب طاقة شفائية قوية التأثير

وبحسب د.أميرة، الحب شفاء لأن طاقة الحب دوت الخليج طاقة شفائيه قوية وفعالة، لها القدرة على شفاء الكثير من الأمراض النفسية والجسدية، لأنها تؤثر في الجسد والعقل والروح. الأم تلد أطفالها وتتحمل كل الآلام بالحب، الأب يعمل ويبذل الجهد والوقت متحملًا المسؤولية باسم الحب. إن الدعم والحب الصادق الذي يجده أي مريض كفيل بالتعجيل بشفائه.

فوائد الحب النفسية

بحسب د.أميرة يحقق الحب الفوائد النفسية التالية:

تقليل التوتر والقلق

من فوائد الحب النفسية محاربة التوتر والقلق، وذلك بفضل هرمونات السعادة مثل الأوكسيتوسين والدوبامين، ومن خلال تقليل مستوى الكورتيزول (هرمون التوتر) في الجسم.

تحقيق الشعور بالأمان

الحب الناجح هو ذلك القائم على حب الآخرين ودعمهم واحترامهم، وتبادل كل الأفعال التي تعبر معه بارتياحية شديدة، والنتيجة شعور كبير بالأمان ينعكس على الصحة النفسية، ويترك بصمات رائعة عليها. النتيجة صحة نفسية جيدة.

تعزيز من ايمان الشخص بذاته

د. تقول أميرة أن للحب دور كبير في تحسين الذات والنظر إليها بعين جميلة تحسن كل ما فيها، والنتيجة تقليل مشاعر الخوف الناتجة عن الرهبة من الفشل التي من المؤكد أنه قد تؤثر سلبًا على الصحة النفسية. لذلك ترى أن إحاطة الإنسان نفسه بأصدقاء وأفراد عائلة داعمين له يضمن له صحة نفسية جيدة.

التقليل من خطر الاكتئاب

من أبرز فوائد الحب النفسية أنه يساعد في تقليل فرص الإصابة بالاكتئاب، من خلال تحفيز إفراز السيروتونين، وهو ناقل عصبي مسؤول عن تحسين المزاج ومن ثم تحسين النفسية. ومن مزايا الحب تعزيز القدرة على التعبير عن المشاعر وهذه فضفضة مفيدة جدًا في تخفيف العبء النفسي الداخلي على الانسان إذ يشعر بالراحة بعدها، وقد أثبتت الدراسات أن الأشخاص الذي ينعمون بعلاقات عاطفية وعلاقات اجتماعية ناجحة وصادقة أقل عرضة من غيرهم على الإصابة بالاكتئاب بنسبة 30% مقارنة بالأشخاص الذين ليس لديهم علاقات عاطفية أو اجتماعية.

تجاوز الأزمات بسلام

الحب قادر على فعل المعجزات، لذلك نرى أثره بوضوح على الأشخاص الذين تعرضوا لأي نوع من الصدمات أو الخذلان، لأن وجود أشخاص داعمين في حياة الطرف الذي تعرض لصدمات وخيبات وخذلان يساهم في تجاوز كل السلبيات التي ترتبت عليها.

يصفي الذهن ويحقق الإبداع

تقول د. أميرة أن تأثيرات الحب لا تقف عند حد المشاعر فقط، بل تمتد لتشمل العقل أيضاً إذ يؤثر الحب على العقل من خلال التحفيز على التفكير الإبداعي بوجه خاص، ويعمل على محاربة التفكير السلبي بوجه عام ومن ثم تعزيز الحياة الإيجابية التي تساهم بشكل كبير في تعزيز الصحة النفسية.

ما هو الحب الصحي الذي يعزز من الصحة النفسية؟

تقول د.أميرة أن الحب الصحي يلعب دورًا كبيرًا في تعزيز الصحة النفسية للإنسان، لأن يحقق المعاني السامية للحب الصادق، وهو الذي يحقق ما يلي:

الثقة سواء في النفس أو الشريك لأنها السلاح القوي الذي يواجه به الإنسان أي تحديات في الحياة.

التواصل الإيجابي الذي تنعكس تأثيراته بشكل واضح على الصحة النفسية.

التعاطف والصبر والتسامح لأنهم يحققون السلام النفسي الداخلي.

الشعور بالأمان والطمأنينة.

المرونة الكافية للتعامل مع ضغوطات الحياة.

راحة البال.

الاحترام والتقدير.

الشعور بالامتنان.

التفاهم والانسجام.

النجاح على المستوى الشخصي والعملي.

فوائد الحب النفسية عديدة بفضل طاقته الحيوية الكبيرة

خلاصة القول:

فوائد الحب النفسية عديدة ولا يمكن تجاهلها إذ يعمل على تحقيق الشعور بالأمان، وتعزيز الثقة بالنفس، وتعزيز التفكير الإيجابي، والتخلص من الضغوطات النفسية. لذلك، يجب الحرص على بناء علاقات إيجابية وصحية مع الآخرين، والبدء بتحسين العلاقات بين الأهل والأقارب والأصدقاء.

مع تمنياتي للجميع بحياة سعيدة وحب صادق وصحة نفسية ممتازة،،،