انت الأن تتابع خبر ماسك كولاجين البيض الذي تبحث عنه كل سيدة لتفتيح و نضارة وازالة التجاعيد والرؤوس السوداء والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - كولاجين البيض من أفضل الماسك التي تخلصك من مشكلات البشرة، حيث أنها تقلل من التجاعيد وتوحد لونها وتزيل الرؤوس السوداء وتعطي لها نضارة وإشراقه جذابة، واليوم سنتعرف على طريقة عمل كولاجين البيض والاستفادة من فوائدها الكثيرة.

طريقة عمل كولاجين البيض

أن طريقة تحضير واستخدام كولاجين البيض من الماسك السهلة للغاية، ولكن فوائدة رائعة للبشرة وهناك من يستخدم للعناية بالشعر.

المكونات

قشرة البيض.

ماء ساخن.

عصير الليمون.

زيت اللوز أو زيت جوجوبا.

طريقة التحضير والاستخدام