انت الأن تتابع خبر ماسك كولاجين البيض الذي تبحث عنه كل سيدة لتفتيح و نضارة وازالة التجاعيد والرؤوس السوداء والأن مع التفاصيل
رياض - احمد صلاح - كولاجين البيض من أفضل الماسك التي تخلصك من مشكلات البشرة، حيث أنها تقلل من التجاعيد وتوحد لونها وتزيل الرؤوس السوداء وتعطي لها نضارة وإشراقه جذابة، واليوم سنتعرف على طريقة عمل كولاجين البيض والاستفادة من فوائدها الكثيرة.
طريقة عمل كولاجين البيض
- أن طريقة تحضير واستخدام كولاجين البيض من الماسك السهلة للغاية، ولكن فوائدة رائعة للبشرة وهناك من يستخدم للعناية بالشعر.
المكونات
- قشرة البيض.
- ماء ساخن.
- عصير الليمون.
- زيت اللوز أو زيت جوجوبا.
طريقة التحضير والاستخدام
- نقوم بالحصول على قشرة حبة من البيض وغسلها جيداً للتخلص من الشوائب والبكتيريا.
- بعد ذلك يتم وضعها في وعاء ونسكب عليها نصف كوب من الماء وتترك حتى الغليان الجيد لاستخراج الكولاجين الموجود في القشرة.
- بعد ذلك دع الماء مع قشرة البيض تبرد، ثم أخرج القشر وأتركها تجف وبعدها ضعها في الكابة لتكون مثل البودر الناعم.
- أضف على قشرة البيض نصف ملعقة صغيرة من عصير الليمون و4 قطرات من أحدي الزيوت وأمزج المكونات حتى تحصل على قوام مثل الكريم.
- أحضر عبوة نظيفة ومعقة وأضف بها ماسك كولاجين البيض، قم بتغطيتها للتخزين دون تلفها.
- بعد ذلك يغسل الوجه بالماء ويتم وضع ماسك كولاجين البيض على البشرة لمدة 20 دقيقة، بعد ذلك يتم غسل الوجه.
- يمكنك بعد ذلك تكرار الوصفة مرتين في الأسبوع للحصول على نتائج فعالة خلال فترة قليلة.
- مع العلم أن كولاجين البيض يمكنك استخدامه على الشعر كقناع فأنه تعزز نمو الشعر بطريقة صحية، كل ما عليك وضعه على فروة الرأس مع التدليك، ثم تركه لمدة 30 دقيقة، وبعد ذلك يغسل بالماء والشامبو وسيعطيك شعر طويل وكثيف ويحل الكثير من المشكلات التي تعاني منها.