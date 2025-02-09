طريقة عمل ماسك الحليب والعسل لتبييض الوجه وإزالة التجاعيد

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رياض - احمد صلاح - ماسك الحليب والعسل من أروع الماسكات التي ينصح باستخدامها خبراء التجميل، حيث يحتوي الماسك على عناصر هامة مفيدة لصحة البشرة والتي تعمل على إزالة التجاعيد وتفتيح البشرة وتحافظ على نضارة ونعومة البشرة، وهو من أروع الماسكات الطبيعية التي تساعد على تفتيح المناطق الغامقة بالجسم، ويحارب أثار علامات الشيخوخة المبكرة، وأثار حب الشباب والبقع الغامقة التي تسببها أشعة الشمس الضارة،

مكونات عمل ماسك الحليب والعسل

يتكون الماسك من بعض المكونات البسيطة التي نجدها في البيت وسوف نتعرف عليها وهي كما يلي: –

ملعقتين كبيرتين من الحليب البودرة.

ملعقة كبيرة من عسل النحل.

ملعقة كبيرة من عصير الليمون.

طريقة التحضير

سوف نتعرف على طريقة تحضير ماسك الحليب والعسل لتبييض الوجه وهي كما يأتي: –

نقوم بخلط الحليب والعسل مع بعض ونقلبهم جيدًا.

نقوم بإضافة عصير الليمون ونقلب حتى يصبح الخليط متجانس سهل الفرد.

نغسل الوجه بالماء الفاتر، ثم نقوم بتوزيع الماسك بالتساوي.

نترك الماسك على الوجه لمدة 20 دقيقة حتى يجف تمامًا.

نغسل الوجه بالماء الفاتر وسوف نلاحظ الفرق.

يفضل استخدام الماسك ثلاث مرات في الأسبوع حتى نحصل على بشرة ناصعة البياض خالية من التجاعيد.

فوائد ماسك الحليب والعسل للبشرة