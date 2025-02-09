انت الأن تتابع خبر قناع الفازلين وأقراص الأسبرين لشد البشرة وإزالة التصبغات “هتنوري في الضلمة من جمالك” والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - البشرة من الورد جدا أن تتاثر بكل العوامل الجويه المحيطه بها وكذلك مع مرات الخروج اليومية والتعرض لأشعة الشمس ونجد أن ذلك يعمل على تعجيل ظهور التجاعيد على البشرة حتى ولو كان ذلك في عمر مبكر، كما أن البشرة تتعرض إلى أن يتكون فيها بعض الرواسب والأوساخ وهذا يجعلها عرضة للإصابة بحب الشباب لذلك يفضل أن يتم عمل تنظيف دوري للبشره سواء كان هذا من خلال جلسات التنظيف أو استخدام نوع غسول مناسب وكذلك اللجوء الى وصفات طبيعيه للعنايه بالبشره في هذا التقرير نتعرف معا على وصفه الأسبرين والفازلين للحفاظ على نضارة البشرة وشدها.

ماسك الأسبرين والفازلين لشد البشرة

بدلا من اللجوء الى صالونات التجميل لعمل عدة جلسات للعناية بالبشرة قومي باستخدام وصفة الفازلين و الأسبرين للعناية بالبشرة ونضارتها والقضاء على التجاعيد

وإليكم المكونات:

مقدار 3 أقراص من الأسبرين.

مقدار ملعقة كبيرة من الفازلين الطبي.

مقدار 3 ملعقة صغيرة من ماء الورد.

طريقة التحضير والاستخدام