انت الأن تتابع خبر "دون الحاجة للطبيب!"..شاب أردني يكشف عن عشبة جبارة في كل مطبخ تنظف القولون في 5 دقائق وتعتبر الحل الأمثل للتخلص من البراز المتحجر! والأن مع التفاصيل
رياض - احمد صلاح - يعتبر القولون جزءًا أساسيًا من الجهاز الهضمي، حيث يؤدي دورًا مهمًا في امتصاص الماء والمواد الغذائية المتبقية من عملية الهضم، كما يساهم في التخلص من الفضلات عبر المستقيم، في هذا المقال، سنتناول مجموعة من الأعشاب الطبيعية التي تساهم في تنظيف القولون بفعالية، بالإضافة إلى بعض الأطعمة الغنية بالألياف التي تحسن عملية الهضم.
عشبة السنا ملين طبيعي قوي
- تعرف عشبة السنا بقدرتها الفعالة على تحفيز الأمعاء وتعزيز الحركة الدودية، مما يساعد على التخلص من الفضلات العالقة في القولون، تستخدم هذه العشبة على شكل مشروب عشبي يحضر بطريقة مشابهة للشاي، ويفضل إضافة القرفة أو الزنجبيل لتحسين مذاقها، ومع ذلك يجب استخدامها بحذر وتحت إشراف طبي، لأنها قد تسبب الغثيان أو اضطرابات في الجهاز الهضمي.
عصير الليمون وأعشاب الدردار الأحمر
- يعتبر الليمون من المطهرات الطبيعية للجهاز الهضمي، حيث يساعد في تنظيف القولون وتعزيز وظائفه، ويمكن تحضير مشروب صحي عبر مزج عصير الليمون الطازج مع ماء فاتر، وإضافة القليل من العسل ورشة ملح، ثم تناوله على الريق للحصول على أفضل النتائج.
- وتتميز أعشاب الدردار الأحمر بقدرتها على تهدئة بطانة المعدة وعلاج كل من الإمساك المزمن والإسهال الحاد، حيث تحافظ على توازن قوام البراز، مما يسهل عملية الإخراج، لتحقيق أفضل فاعلية، ينصح بشرب كميات كافية من الماء عند استخدامها.
بعض الأعشاب العلاجية الأخرى
- عشبة الراوند حل سريع لتنظيف القولون: تستخدم عشبة الراوند منذ قرون في الطب الصيني التقليدي، حيث تحتوي على مركبات طبيعية تحفز حركة الأمعاء وتساعد على الإخراج السريع خلال أقل من ست ساعات، وتتوفر هذه العشبة بأشكال متعددة، مثل الأعشاب المجففة، البذور، أو الكبسولات.
- بذور الهندباء دعم صحة الجهاز الهضمي: تعمل بذور الهندباء على تطهير القولون من الفضلات المتراكمة بسبب الإمساك المزمن، كما تساعد في تحسين وظائف الكبد وتحفيز الشهية، ويمكن تناولها على شكل مشروب عشبي للحصول على فوائدها العلاجية المتعددة.
- الألياف الطبيعية الحل الأساسي لصحة الجهاز الهضمي: تلعب الألياف دورًا أساسيًا في تعزيز صحة الجهاز الهضمي وتحسين عملية الإخراج، حيث تعمل على تسهيل حركة الأمعاء ومنع تراكم الفضلات، يمكن الحصول على الألياف من مصادر غذائية طبيعية.