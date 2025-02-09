انت الأن تتابع خبر "دون الحاجة للطبيب!"..شاب أردني يكشف عن عشبة جبارة في كل مطبخ تنظف القولون في 5 دقائق وتعتبر الحل الأمثل للتخلص من البراز المتحجر! والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - يعتبر القولون جزءًا أساسيًا من الجهاز الهضمي، حيث يؤدي دورًا مهمًا في امتصاص الماء والمواد الغذائية المتبقية من عملية الهضم، كما يساهم في التخلص من الفضلات عبر المستقيم، في هذا المقال، سنتناول مجموعة من الأعشاب الطبيعية التي تساهم في تنظيف القولون بفعالية، بالإضافة إلى بعض الأطعمة الغنية بالألياف التي تحسن عملية الهضم.

عشبة السنا ملين طبيعي قوي

تعرف عشبة السنا بقدرتها الفعالة على تحفيز الأمعاء وتعزيز الحركة الدودية، مما يساعد على التخلص من الفضلات العالقة في القولون، تستخدم هذه العشبة على شكل مشروب عشبي يحضر بطريقة مشابهة للشاي، ويفضل إضافة القرفة أو الزنجبيل لتحسين مذاقها، ومع ذلك يجب استخدامها بحذر وتحت إشراف طبي، لأنها قد تسبب الغثيان أو اضطرابات في الجهاز الهضمي.

عصير الليمون وأعشاب الدردار الأحمر

يعتبر الليمون من المطهرات الطبيعية للجهاز الهضمي، حيث يساعد في تنظيف القولون وتعزيز وظائفه، ويمكن تحضير مشروب صحي عبر مزج عصير الليمون الطازج مع ماء فاتر، وإضافة القليل من العسل ورشة ملح، ثم تناوله على الريق للحصول على أفضل النتائج.

وتتميز أعشاب الدردار الأحمر بقدرتها على تهدئة بطانة المعدة وعلاج كل من الإمساك المزمن والإسهال الحاد، حيث تحافظ على توازن قوام البراز، مما يسهل عملية الإخراج، لتحقيق أفضل فاعلية، ينصح بشرب كميات كافية من الماء عند استخدامها.

بعض الأعشاب العلاجية الأخرى