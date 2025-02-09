طريقة عمل كريم الكولاجين للبشرة في المنزل خلال عشر دقائق فقط

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رياض - احمد صلاح - الكولاجين من المواد الطبيعية التي تفرزها البشرة ولكن نحتاجها دائما حيث تقل مع تقدم العمر وقلة الكولاجين يؤدي إلى التجاعيد وظهور خطوط الوجه، حيث وجد الكولاجين في عدد كبير من المكونات الموجودة حولنا في البيئة، كما أن الكولاجين يباع في الصيدليات على هيئة كبسولات ولكن أسعارها عالية، لذلك يبحث الكثير من النساء والفتيات عن طرق طبيعية للحصول على الكولاجين بسعر بسيط ويكون آمن على البشرة، حيث تجد مؤشر البحث في جوجل مرتفع جدا من قبل المهتمين بالبشرة عن خطوات عمل كريم الكولاجين للبشرة في المنزل

طريقة عمل كريم الكولاجين للبشرة

كريم الكولاجين يساعد على شد البشرة والتخلص من التجاعيد لذلك بحث الكثير عن افضل كريم الكولاجين منزلي

أربع ملاعق من لبان الدكر.

ربع كوب من ماء الورد الطبيعي.

اعداد كريم الكولاجين

اولا نقوم بطحن لبان الدكر حتى نحصل على بودر ناعم جدا.

نقوم بوضع بودرة لبان الدكر في وعاء نظيف ثم نقوم بوضع ملعقة تلو الآخر من ماء الورد.

نخلط جيدا حتى يصل للقوام الكريمى ناعم ومتماسك.

نحفظ الكريم في علبة داخل الثلاجة.

نضع الكريم على الوجه ويترك لمدة ثلاثين دقيقة.

نغسل الوجه بصابونة الأعشاب.

نكرر هذه الخطوة مرة يومياً ويفضل مساءً.

كريم الكولاجين المنزلي

دائما الكريمات المنزلية افضل دائما لأنها وتتكون من مواد طبيعية، وتكون آمنة على البشرة

ثلاث ملاعق كبيرة من الزبادي.

ملعقتان كبيرتان من زيت الزيتون.

ملعقة كبيرة من عسل النحل.

ربع ملعقة صغيرة من الكركم.

طريقة الإعداد

نقوم بإحضار ثلاث ملاعق من الزبادي ونضع عليه ربع ملعقة صغيرة من الكركم.

ثم نقوم بإضافة ملعقة من عسل النحل.

بعدها نضيف ملعقتان كبيرتان من زيت الزيتون.

نخلط المكونات معا حتى تختلط بشكل صحيح.ج

نضع المكونات على البشرة على هيئة ماسك مرة مساء.

يتم إزالة الماسك ويتم غسل الوجه بالماء الفاتر مع منظف للبشرة.

نقوم بوضع القليل من كريم الترطيب، ويفضل وضع ماء الورد.

نضع الماسك مرتين خلال الأسبوع.

فوائد كريم الكولاجين الطبيعي للبشرة