انت الأن تتابع خبر خلي شعرك زي الهنود.. اقوى سيروم طبيعي لتطويل الشعر وتكثيفه بسرعة الصاروخ لن يتوقف عن الغزارة واللمعان والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - الشعر الطويل اللامع هو غاية وهدف كل فتاة، لأن الشعر هو رمز الجمال والانوثة، وتسعى كل سيدة إلى أن تجعل شعرها ناعم وطويل ولامع، لذلك تستخدم كافة المنتجات الصناعية التي يعلن عنها طوال الوقت، دون الأخذ في الاعتبار أن كل تلك المنتجات قد تسبب الضرر لشعرك على المدى البعيد، لذا الحل أمامك في استخدام الوصفات الطبيعية السهلة والمتوفرة من حيث المكونات في المنزل ويمكن صناعة تلك الوصفات بكل سهولة ويسر من خلال مجموعة من الخطوات البسيطة.

مكونات اقوى سيروم طبيعي لتطويل الشعر

يمكنك من خلال مكونات بسيطة طبيعية عمل سيروم طبيعي فعال سحري لإطالة شعرك وتكثيفه، دون الحاجة إلى السيروم الغير طبيعي والذي يتسبب في الضرر لشعرك حتى لو بعد فترة، ومن خلال تلك المكونات وبخطوات بسيطة يمكنك تحضير سيروم طبيعي،

ومن أهم مكونات السيروم:

ربع كوب من جل الصبار.

15 قطرة من زيت الصبار.

كبسولات من فيتامين ي.

قطرات من زيت جوز الهند

خطوات إعداد أقوى سيروم طبيعي لإطالة الشعر وتنعيمه

من خلال المكونات السابقة يمكنك تحضير وصفة طبيعية لإطالة الشعر من خطوات بسيطة أهمها: