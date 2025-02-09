انت الأن تتابع خبر بيدمر الكلي ويسبب مرض خطير.. أطباء يحذروا المصريين بعدم تناول الشاي بهذه الطريقة | طلعت كارثة والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - تُعد غلاية الشاي الكهربائية، أو ما يُعرف بـ”الكاتيل”، من الأجهزة المنزلية الأساسية التي يعتمد عليها الكثيرون في تحضير المشروبات الساخنة بسرعة وسهولة، وعلى الرغم من مزاياها العملية، إلا أن الاستخدام المتكرر لها قد ينطوي على مخاطر صحية قد يغفل عنها البعض.

تحذير من تناول الشاي بهذه الطريقة

في هذا الصدد، أوضح أخصائي التغذية العلاجية والرياضية، معتز القيعي، بعض الأضرار التي قد تنتج عن الاستخدام المستمر لغلاية الشاي الكهربائية، مشيرًا إلى ضرورة اتخاذ تدابير للحد من تأثيراتها السلبية على الصحة.

1. التفاعل مع المواد الكيميائية: تُصنع غلايات الشاي عادةً من البلاستيك أو المعدن، وعند تسخين الماء داخلها، قد يحدث تفاعل يؤدي إلى إطلاق مواد كيميائية ضارة، مثل “بِسْفِنول أ” (BPA)، وهي مادة شائعة في المنتجات البلاستيكية، قد تتسرب إلى المشروبات الساخنة وتدخل الجسم، مما يزيد من احتمالية حدوث مشكلات صحية على المدى البعيد.

2. تراكم المعادن الثقيلة: مع تكرار الاستخدام، يمكن أن تتراكم رواسب من معادن ثقيلة مثل النيكل والكروم على جدران الغلاية. وعند انتقال هذه المعادن إلى الماء الساخن، قد تؤثر سلبًا على صحة الأعضاء الحيوية، مثل الكلى والكبد والجهاز العصبي.

3. نمو الجراثيم والبكتيريا: في حال عدم تنظيف الغلاية بانتظام، قد تصبح بيئة مناسبة لنمو الجراثيم والبكتيريا، مما قد يؤدي إلى مشكلات صحية خطيرة، مثل التسمم الغذائي أو التهابات الجهاز الهضمي.

نصائح لاستخدام آمن لغلاية الشاي الكهربائية