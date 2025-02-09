انت الأن تتابع خبر حيرت العالم والعلماء .. نبات طبيعي موجود في كل مكان سعر 2 جنيه لكنه سلاح قوي في ضبط مستوى السكر في الدم والقضاء علي السرطان نهائيا .. اعرفه قبل فوات الأوان والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - يعد البقدونس أحد الأعشاب الطبيعية الغنية بالعناصر الغذائية والمركبات المفيدة للصحة، والذي يمكن تناوله بطرق مختلفة، أبرزها مغلي البقدونس، هذه الطريقة التي تعطي نتائج فعالة في علاج وحماية الجسم من العديد من الأمراض ، ولذلك يتسال الكثير حول صحة هذه الأخبار المنتشرة وكذلك كيفية عمل مغلي البقدونس.

يحمي الجسم بمضادات الأكسدة

البقدونس المغلي يحتوي على نسبة عالية من مضادات الأكسدة، وهي مركبات فعّالة تساعد في حماية خلايا الجسم من أضرار الجذور الحرة.

ووفقًا لدراسات مخبرية، فإن مستخلص البقدونس قادر على تقليل تلف الحمض النووي ومنع انتشار الخلايا السرطانية بفضل محتواه الغني بمضادات الأكسدة، مثل الفلافونويدات والكاروتينات.

أثبتت دراسة أُجريت على الفئران أن استخدام جرعات مركزة من البقدونس زاد من نشاط مضادات الأكسدة وقلل من مؤشرات الإجهاد التأكسدي، مما يعزز صحة القلب والجهاز المناعي.

يساهم في الوقاية من حصوات الكلى

البقدونس المغلي يلعب دورًا مهمًا في حماية الكلى، حيث يساعد على زيادة إنتاج البول وتقليل مستويات الكالسيوم في البول، مما يقلل من فرص تكوّن الحصوات الكلوية.

ويعمل البقدونس كمُدر طبيعي للبول، ما يساعد في تنظيف الكلى من السموم ومنع تراكم المعادن التي تؤدي إلى تكون الحصوات، ورغم هذه الفوائد، إلا أن الدراسات التي تناولت تأثير البقدونس على البشر لا تزال بحاجة إلى مزيد من البحث لإثبات فعاليتها بشكل قاطع.

مصدر غني بفيتامين “C”

يحتوي البقدونس على نسبة مرتفعة من فيتامين “C”، حيث تقدم الكمية الصغيرة منه حوالي 22% من الاحتياج اليومي، فهذا الفيتامين يعمل كمضاد أكسدة قوي يعزز مناعة الجسم ويحميه من الالتهابات مثل نزلات البرد ، ويساهم فيتامين “C” في تحفيز إنتاج الكولاجين اللازم لصحة البشرة والعظام والمفاصل، بالإضافة إلى دوره في تحسين امتصاص الحديد ودعم التئام الجروح.

خصائص مضادة للسرطان

يحتوي البقدونس على مركبات مثل “الأبيجينين” و”اللوتيولين”، وهي مركبات طبيعية أظهرت قدرتها على تثبيط نمو الخلايا السرطانية، ووفقًا لتجارب مخبرية، فقد ساعد مستخلص البقدونس على تقليل انتشار خلايا سرطان الثدي بنسبة تصل إلى 41%، ومعظم الدراسات التي تناولت تأثير البقدونس في مكافحة السرطان أجريت في المختبر، مما يتطلب مزيدًا من البحث لتأكيد فعاليتها على البشر.

يساعد في تنظيم مستوى السكر في الدم

في بعض الثقافات، يُستخدم البقدونس كعلاج طبيعي لتخفيض مستويات السكر في الدم، ووفقًا لدراسات أُجريت على الفئران المصابة بالسكري، ساعد مغلي البقدونس على تحسين وظائف الكبد وخفض مستويات السكر في الدم، رغم النتائج المبشرة، إلا أن هناك حاجة لمزيد من الدراسات للتأكد من فعالية البقدونس في تحسين التحكم بمستويات السكر لدى البشر.

طريقة إعداد مغلي البقدونس