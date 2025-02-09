انت الأن تتابع خبر جوزك هيحطك جوه نن عينه!!.. حطي زيت الزيتون والفازلين قبل متنامي والنتيجة بعد 3 ليالي!!.. دلعي فرعونك يا كليوباترا!! والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - يزداد جفاف البشرة إلى حد كبير في فصل الشتاء والأمر يكون سيء للغايه لأصحاب البشرة الجافه من الأساس ويعد الفازلين الطبي أحد أشهر المرطبات للبشرة والمنتجات التي تساعد في إكساب البشرة الترطيب التي تحتاج إليه، لأن الفازلين متوفر في كل منزل وكل امرأة تبحث عن كل ما يجملها ويعطيها المظهر الذي يكسبها الثقة في نفسها لذا باستخدام الفازلين سوف تحصلين على نتائج تبهرك خاصة إذا اخلطي معه زيت الزيتون، وفي هذا المقال سوف ندلك على وصفة سوف تبهرك وتزيد من جمالك فقط بهذين المكونين فقط.

الفازلين وزيت الزيتون للبشرة:

احضري كميات متساوية من كل من الفازلين وزيت الزيتون.

معلقة واحدة من النشا.

مغلقة واحدة من العطار من زيت اللوز.

كمية من ماء الورد حسب الحاجة.

خطوات التحضير

لتطبيق الوصفة وصنع أفضل كريم تفتيح وترطيب يجب تطبيق الخطوات الآتية: