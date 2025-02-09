تعرفي إلى أفضل تمارين يوغا تُخلصكِ من دهون البطن السفلية

اليوغا، فن الشفاء القديم، ولديها قدرات علاجية كبيرة؛ إذ يمكن أن تلعب دورًا أساسيًا في تحسين صحتكِ العامة، والقضاء على دهون البطن تحديدًا. عمومًا انقسمت الآراء العلمية حول فوائد اليوغا، وهناك من يُشكك قليلًا عندما يتعلق الأمر بكفاءتها في فقدان الوزن. ومع ذلك، فإنهم يتفقون على أن اليوغا، جنبًا إلى جنب مع التغذية والنظام الغذائي، يمكن أن تلعب دورًا إيجابيًا في رحلة فقدان الوزن.

لذا، دعينا نُطلعكِ عبر موقع "دوت الخليج" على فوائد اليوغا للتخلص من دهون البطن السفلية، وأبرز تمارينها لتحقيق ذلك؛ بناءً على توصيات مدربة اليوغا عبير حمدي من القاهرة.

تمارين اليوغا تُساهم في حرق دهون البطن بطريقة غير مباشرة

تمارين اليوغا لحرق دهون البطن نتائجها رائعة

وفقًا لمدربة اليوغا عبير، فعندما يتعلق الأمر بالقضاء على دهون البطن، تساعد حالة الاسترخاء والسلام التي تتحقق جراء ممارسة تمارين اليوغا إلى تخفيف حدة التوتر والإجهاد والضغط النفسي، وبالتالي تبقى مستويات الكورتيزول منخفضة، ويستجيب الجسم من خلال استنفاد مواد كيميائية في المخ، مثل "السيروتونين".ما يتسبب ذلك، في الحصول على نتائج فعالة في خفض تخزين الجسم للدهون في البطن، وأيضًا الحصول على قسط مريح من النوم، بالإضافة إلى تقليل حاجة الجسم للسكريات، مما يساعد على فقد الوزن بسهولة.

ممارسة اليوغا أداء فعالة لتحسين صحتكِ وحرق الدهون

وتابعت مدربة اليوغا عبير، ممارسة اليوغا بانتظام يمكن أن تهدئ المرأة أو الفتاة بصفة عامة، وكذلك تُحسن من الصحة العقلية. وهذا من شأنه أن يؤدي إلى خيارات غذائية أكثر وعيًا وصحية، وتقليل تناول الوجبات السريعة؛ ما يُساعد ذلك بشكل مباشر في فقدان الوزن وحرق دهون البطن السفلية من دون استثناء، وأيضًا تحقيق هذه الفوائد:

زيادة المرونة

تقليل الوزن

التحكم في الإجهاد

صحة تنفسية أفضل

تحسين الطاقة والحيوية

تعزيز عملية التمثيل الغذائي

تحسين الصحة الرياضية

زيادة قوة العضلات

تحسين صحة القلب والأوعية الدموية

أفضل تمارين اليوغا للقضاء على دهون البطن السفلية

تعرفي إلى أفضل تمارين يوغا لحرق دهون البطن السفلية

اختارت مدربة اليوغا عبير، أوضاع سهلة وبسيطة لليوغا، وفي نفس الوقت قادرة على حرق دهون البطن السفلية سريعًا، وذلك على النحو التالي:

تمرين الكوبراCopra

يساعدكِ هذا الوضع على التخلص من الدهون المتراكمة في البطن، لأنه يعتمد على دور الكتلة المتوسطة من جسمك في تدليك الأعضاء المسؤولة عن الهضم، ما يساهم في تيسير عملية الهضم والتخلص من السموم بالجسم. يُنصح بأداء هذا الوضع كل صباح لسرعة حرق دهون البطن السفلية بالخطوات التالية:

استلقي على بطنكِ وثبتي كاحليك على الأرض، وكذلك راحتي يديكِ.

اسحبي رأس ركبتيكِ لأعلى واعصري الفخذين والأرداف، ثم اضغطّي عظمة العانة في اتجاه الأرض.

تنفسي، ثم ارفعي رأسكِ ومنطقة الصدر بعيدًا عن الأرض وابقّي الرقبة على نفس مستوى العمود الفقري، واحرصي على عدم استخدام الذراعين.

ابقي المرفقين قريبين منكِ على الجانبين واضغطّي براحتي يديكِ على الأرض، وفي الوقت ذاته اتركي ذراعيك ليدفعا جسمكِ إلى أعلى.

استمري على هذا الوضع لمدة 30 ثانية مع الحفاظ على التنفس.

للخروج من هذا الوضع، حركي صدركِ ورأسكِ بهدوء في اتجاه الأرض، وحركي رأسك إلى أحد الجانبين، ثم استريحي.

تمرين الجسرBridge

إلى جانب قدرته على حرق دهون البطن السفلية، فهذا الوضع سيساعدكِ أيضًا على تخفيف آلام الدورة الشهرية. لذا احرصي على تطبيقه بالخطوات التالية:

تمددّي على الأرض مع إبقاء رجليكِ ممددّتين.

أخرجي زفيرًا، ثم ادفعّي جسمكِ لأعلى بالارتكاز على قدميكِ.

عند رفع جسمكِ لأعلى، احرصي على إبقاء عنقكِ ورأسكِ على السجادة، فيما يكون باقي جسمكِ مرفوعًا في الهواء، ويمكنك الاستعانة بيديكِ لتثبيت قدميكِ على الأرض. ابقي على هذا الوضع لمدة 30 – 60 ثانية.

يمكنكِ تكرار الوضع مرة أخرى، إذا كان جسمكِ مستعدًا لذلك

تمرين المحراث Plow

تمرين المحراث لموازنة نظام الأيض وبالتالي حرق دهون الجسم وخصوصًا دهون البطن السفلية

يُساهم هذا الوضع في تنشيط الدورة الدموية في الغدة الدرقية والغدة الكظرية والغدة النخامية، وهو ما يُساهم في إفراز الهرمونات المسؤولة عن الرضا والسعادة، ومن ثم يؤدي إلى موازنة نظام الأيض لديكِ. لذا استفيدي منه بالخطوات التالية:

استلقي على ظهركِ وارفعي رجليكِ في وضع مستقيم باتجاه السقف.

ضعي ذراعيكِ على جانبي جسمك مع وضع راحتي يديك على الأرض. اضغّطي على يديكِ وادفعي رجليكِ ليُصبحا خلف رأسكِ.

إذا لا يلّمس قدميكِ الأرض، اشبكّي يديكَ معًا خلف ظهركِ. استمرّي على هذا الوضع لمدة 30 – 60 ثانية مع الحرص على التنفس.

أعيدّي ظهرك تدريجيًا إلى الأرض مع الحفاظ على التنفس للرجوع إلى وضع الاستلقاء الأول.

تمرين الهلالCrescent

يُساعدكِ هذا الوضع على رفع معدلات النبض، ومن ثم يزيد سرعة عملية الأيض لديكِ، كما أنه يُساهم في تقوية عضلات البطن والرجلين والفخذين. لذا قومي بالخطوات التالية:

قفّي في وضع مستقيم مع وضع القدمين إلى جانب بعضهما البعض والأصابع إلى الأمام وذراعيكِ على الجانبين.

تنفسي ثم ارفعي ذراعيكِ فوق رأسكِ بحيث تكون أصابع يديكِ في اتجاه السقف.

أخرجي زفيرًا، ثم اثني رجلكِ اليسرى إلى الأمام من منطقة الأرداف، وضعي يديكِ على الأرض.

ادفعي رجلك اليمنى بحيث تكون ممتدة إلى الخلف، واحرصي على ثني الركبة اليسرى بزاوية 90 درجة، واثني الركبة اليمنى فوق الكاحل.

ارفعي ذراعيكِ لتصبح فوق رأسكِ، وحافظي على نظرتكِ إلى الأمام.

استمري على هذا الوضع لمدة 30 – 60 ثم عودي إلى الوضع الثابت، قبل أن تعاودي الخطوات نفسها مع الجانب الآخر من جسمكِ.

تمرين المحارب Warrior

يُساعدكِ هذا الوضع على تقوية عضلات الفخذين والأرداف، وكذلك عضلات البطن، كما أنه يُعزز قدرتكِ على احتمال المجهود الجسدي، ما يساعدكِ على فقدان الوزن وحرق دهون البطن السفلية في آن واحد، وذلك بالخطوات التالية:

قفّي مع ضم القدمين وضعي ذراعيكِ على الجانبين.

افتحي رجليكِ، ثم مدّي رجلكِ اليمنى إلى الأمام مع إبقاء الرجل اليسرى في الخلف.

اثني ركبتكِ اليمنى بلطف، ثم أديري جسمكِ ليكون في نفس اتجاه الرجل اليمنى.

حركي القدم اليسرى قليلًا "بزاوية 40 – 60 درجة تقريبًا" إلى أحد الجانبين لتمنحكِ دعم إضافي.

أخرجي النفس، ثم مددّي ذراعيكِ في وضع مستقيم وارفعّي جسمكِ بعيدًا عن الركبة المثنية.

مدّي ذراعيكِ لأعلى ليتشابكا معًا، واتركي جسمكِ ليميل ببطء إلى الخلف.

استمري على هذا الوضع لمدة 30 – 60 ثانية.

للخروج من هذا الوضع، أعيدي ركبتكِ اليمنى إلى الوضع المستقيم، ثم أعيدّي جسمكِ إلى الوضع الأساسي.

احرصي على التأني في هذه الخطوات حتى لا تؤذي جسمكِ.

كّرري الخطوات ذاتها مع الجانب الآخر من جسمك.



تمرين الشجرة Tree

يُعدّ هذا الوضع التمرين المثالي لشدّ عضلات البطن، وتقوية عضلات الفخذين والذراعين، ومن ثم يساعدكِ على فقدان الوزن وحرق دهون البطن السفلية في آن واحد، بالخطوات التالية:

قفّي مع ضم القدمين، ثم ضعّي معظم وزنكِ على إحدى الرجلين، والقليل من الوزن على الرجل الأخرى.

ارفعّي قدمكِ التي تحمل وزنًا أقل، بحيث تكون القدم في مواجهة الركبة بالرجل الأخرى.

يمكّنكِ أن تمسكّي بالكاحل ليساعدكِ على رفع رجلك.

ضعّي كعب قدمكِ على الجزء الداخلي من الرجل الأخرى، بحيث تكون على أقرب ما يمكن من الحوض.

ارفعّي يديكِ بلطف لتكون عند أو فوق رأسكِ، واحرصي أن تكون أصابعكِ في مواجهة السقف.

استمري على هذا الوضع لمدة 30 ثانية، واحرصي على مواصلة التنفس طوال فترة أداء هذا الوضع.

تمرين الكرسي Chair

تمرين الكرسي لشد العمود الفقري وكذلك الفخدين والأرداف وأسفل البطن

يعمل هذا الوضع على شدّ العمود الفقري، وكذلك الفخذين والأرداف وأسفل البطن، لكن لا ينصح بالقيام بهذا الوضع إذا كان لديكِ إصابة بالظهر أو إحدى الركبتين. أما بخلاف ذلك، فقومي بتطبيق الخطوات التالية: