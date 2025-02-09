 لمرضى الكوليسترول.. 5 زيوت للطبخ آمنة لصحتك

يتساءل بعض المصابين بارتفاع الكوليسترول عن الزيوت الآمن استخدامها في طهي الطعام، لضمان عدم الإضرار بصحة القلب والأوعية الدموية عند استعمالها.

إليكم أفضل زيوت الطبخ لمرضى الكوليسترول، وفقًا لموقع "India.com"..

1- زيت الزيتون

يتميز زيت الزيتون باحتوائه على أحماض دهنية غير مشبعة، تساعد على زيادة الكوليسترول الجيد وخفض الكوليسترول الضار، مما يقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية.

2- زيت الأفوكادو

يمثل زيت الأفوكادو أهمية كبيرة لصحة القلب والأوعية الدموية، لاحتوائه على نسبة عالية من حمض الأوليك، الذي يساهم في السيطرة على مستويات الكوليسترول بالدم.

3- زيت بذور الكتان

من زيوت الطبخ الآمنة والصحية لمرضى الكوليسترول، بفضل محتواه المرتفع من أحماض أوميجا 3، التي تساعد على الحد من الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية.

4- زيت السمسم

يحتوي زيت السمسم على أحماض دهنية غير مشبعة، تعمل على دعم صحة القلب والأوعية الدموية عن طريق السيطرة على الكوليسترول بالدم.

5- زيت الكانولا

يوفر زيت الكانولا حماية كبيرة ضد الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية، لاحتوائه على دهون صحية، تساهم في إدارة مستويات الكوليسترول وخفض الدهون الثلاثية بالدم.