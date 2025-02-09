 لمرضى الكوليسترول.. 5 زيوت للطبخ آمنة لصحتك

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يتساءل بعض المصابين بارتفاع الكوليسترول عن الزيوت الآمن استخدامها في طهي الطعام، لضمان عدم الإضرار بصحة القلب والأوعية الدموية عند استعمالها.
إليكم أفضل زيوت الطبخ لمرضى الكوليسترول، وفقًا لموقع "India.com"..
1- زيت الزيتون
يتميز زيت الزيتون باحتوائه على أحماض دهنية غير مشبعة، تساعد على زيادة الكوليسترول الجيد وخفض الكوليسترول الضار، مما يقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية.
2- زيت الأفوكادو
يمثل زيت الأفوكادو أهمية كبيرة لصحة القلب والأوعية الدموية، لاحتوائه على نسبة عالية من حمض الأوليك، الذي يساهم في السيطرة على مستويات الكوليسترول بالدم.
3- زيت بذور الكتان
من زيوت الطبخ الآمنة والصحية لمرضى الكوليسترول، بفضل محتواه المرتفع من أحماض أوميجا 3، التي تساعد على الحد من الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية.
4- زيت السمسم
يحتوي زيت السمسم على أحماض دهنية غير مشبعة، تعمل على دعم صحة القلب والأوعية الدموية عن طريق السيطرة على الكوليسترول بالدم.
5- زيت الكانولا
يوفر زيت الكانولا حماية كبيرة ضد الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية، لاحتوائه على دهون صحية، تساهم في إدارة مستويات الكوليسترول وخفض الدهون الثلاثية بالدم.
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