انت الأن تتابع خبر وشك هينور بجد مش اي كلام.. حضري كريم الأرز لتفتيح وتبييض البشرة ونعومة متحلميش بيهاوهتشوفي الفرق بنفسك والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - نجد أن البقع والاستمرار الذي يظهر على البشرة يسبب الضيق لكل سيده تبحث دائما عن الجمال ومعروف أن وجه المرأة هو عنوان لجمالها، لذلك لابد من أن يكون مشرقا خاليا من أي مشاكل ولكن التعرض المستمر لأشعة الشمس يمكن أن يؤدي لوجود بقع واسمرار على البشرة، وفي هذا الموضوع ومن خلال السطور القادمة له سوف نتعرف معا على طريقة إعداد كريم الأرز والنشا السحري لتفتيح وتبييض البشرة وجميع الأماكن الداكنة في الجسم وهذا خلال مدة زمنية قصيرة جدا.

كريم الأرز والنشا للتفتيح

يمكن الآن وبكل سهولة العناية بالبشرة في البيت بالمكونات بسيطة وغير مكلفه باستخدام الأرز والنشا مرتاح لنا هذا من خلال عمل كريم في البيت يمكن أن يتم صنعه فيه بكل سهولة وليس له أي تأثيرات سلبية على البشرة الأمر يتطلب فقط تحضير بعض المكونات الأساسية لتجهيز

الوصفة كالتالي:

عدد 3 ملاعق كبيرة من النشا.

عدد 3 ملاعق صغيرة من دقيق الأرز.

عدد ملعقة صغيرة عصير ليمون.

عدد ملعقة صغيرة زيت جوز هند.

عدد 3 ملاعق صغيرة من حليب البودرة.

عدد ملعقة صغيرة ماء ورد.

طريقة تحضير لوشن التفتيح