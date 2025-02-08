انت الأن تتابع خبر "أرمي العلاج في الزبالة!!".. طبيب لبناني يكشف الفوائد الصحية التي يحصل عليها جسمك عند تناول اللب السوري بانتظام يوميًا.. قنبلة فوائد! والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - يعتبر اللب السوري، أو بذور عباد الشمس، من أكثر أنواع التسالي انتشارا، حيث يتميز بمذاقه اللذيذ وفوائده الصحية العديدة ويحتوي على مجموعة غنية من الفيتامينات والمعادن، ما يجعله خيارا مثاليا لتعزيز الصحة العامة إليك أهم الفوائد التي يقدمها اللب السوري للجسم.

فوائد اللب السوري: كنز صحي غني بالعناصر الغذائية

تعزيز صحة القلب

يحتوي اللب السوري على نسبة عالية من الدهون الصحية غير المشبعة، خاصة الأحماض الدهنية مثل أوميغا 3 وأوميغا 6، والتي تساعد في خفض مستويات الكوليسترول الضار في الجسم، مما يقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب والشرايين، كما أن احتوائه على المغنيسيوم والبوتاسيوم يساعد في تنظيم ضغط الدم.

دعم صحة الجهاز الهضمي

يعد اللب السوري مصدرًا غنيًا بالألياف الغذائية التي تعزز صحة الجهاز الهضمي، حيث تساعد في تحسين حركة الأمعاء والوقاية من الإمساك، كما تساهم هذه الألياف في تعزيز نمو البكتيريا النافعة في الأمعاء، مما يعزز عملية الهضم بشكل عام.

تعزيز صحة الجهاز المناعي

يحتوي اللب السوري على نسبة مرتفعة من فيتامين “هـ” والزنك، وهما عنصران أساسيان في تقوية جهاز المناعة يعمل فيتامين “هـ” كمضاد للأكسدة، مما يحمي الخلايا من التلف، بينما يساعد الزنك في تعزيز وظائف الخلايا المناعية ومقاومة العدوى.

مصدر غني بالبروتين

يحتوي اللب السوري على نسبة جيدة من البروتين، مما يجعله خيارا مثاليا للأشخاص الذين يتبعون نظامًا غذائيا نباتيًا ويساعد البروتين في بناء العضلات وتعزيز صحة الأنسجة، كما أنه ضروري لإنتاج الإنزيمات والهرمونات المهمة للجسم.

تحسين صحة الجلد والشعر

يعد اللب السوري غنيا بالفيتامينات والمعادن الضرورية لصحة البشرة والشعر، مثل فيتامين “هـ” الذي يعمل كمضاد للأكسدة، مما يساهم في تأخير ظهور علامات الشيخوخة وحماية البشرة من أضرار أشعة الشمس، كما أن الأحماض الدهنية التي يحتوي عليها تساهم في ترطيب الشعر وتقويته.

دعم صحة العظام

يحتوي اللب السوري على مجموعة من المعادن الضرورية لصحة العظام، مثل المغنيسيوم والفوسفور والكالسيوم وهذه المعادن تساهم في تقوية العظام والوقاية من هشاشتها، خاصة مع التقدم في العمر.

تحسين الحالة المزاجية