انت الأن تتابع خبر يسحق الكوليسترول سحقا ويقي من السرطان .. نوع توابل مشهور يبهر العلماء بتأثيراته الرهيبة .. مفاجأة والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - يلقب بساحق الكوليسترول ويقي من السرطان .. نوع من التوابل يبهر الباحثين بتأثيراته، أصبحت بذور الكمون الغنية بالعناصر الغذائية محط اهتمام الباحثين لما تحتويه من مركبات تعزز الصحة العامة، يعرف الكثير منا فوائد بذور الكمون لاسيما في قدرتها على المساعدة في التخلص من غازات البطن المزعجة للرضع ومشاكل الجهاز الهضمي إجمالا، لكن دراسات جديدة كشفت أن هذا النوع الشائع من التوابل الذي يعد أيضا مكونا رئيسيا في العديد من المأكولات العالمية، يحمل فوائد صحية متعددة، أبرزها الوقاية من السرطان وخفض مستويات الكوليسترول.

ساحق الكوليسترول