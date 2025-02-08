انت الأن تتابع خبر الماسك المنزلي الرهيب لتبييض البقع الداكنة في الجسم بالكامل مجربة وفعالة 100% والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - ماسك البرتقال من أهم المواد الطبيعية للعناية بالبشرة لأنه يساعد فى إزالة البقع الداكنة من الوجه والجسم، وماسك البرتقال يساعد فى تفتيح المناطق الحساسة والداكنة مثل الركبتين وبين الفخذين والكوعين لأنه يحتوى على الكثير من الفيتامينات التى تتغلغل داخل الجلد فتجعل لونه أبيض، ويساعد البرتقال على تقشير الجلد الميت الذي يظهر البشرة والجسم بلون داكن، ويتكون ماسك البرتقال من عصير البرتقال وعصير الليمون والعسل وزيت خشب الصندل والزبادى والجيلاتين فماسك البرتقال يساعد على التفتيح بشكل طبيعى وفى أقل وقت ممكن، ويساعد على ترطيب البشرة ويجعلها ناعمة، ويعطى ماسك البرتقال النضارة والحيوية للبشرة فهذا الماسك طبيعى يمكن أن تستخدميه بكل ثقة وبدون خوف لأنه آمن وأفضل من منتجات التجميل بكثير مثل الكريمات والماسكات الصناعية التى تترك آثار بالبشرة مثل البقع السمراء والحبوب الدهنية فهذه المنتجات منها المستورد الذى يباع محليا بأسعار مرتفعة جدا، لأنها تؤثر تأثير سلبى على الجلد ولأنها ليست طبيعية، وتوجد منتجات رديئة الصنع يتم الإقتصاد من موادها بغرض التقليل من تكلفتها وهذا يجعل المنتج ليس له مفعول بل يسبب ضرر وتلف بالبشرة وظهور بعض الأمراض الجلدية لذلك سوف نعرض فيما يلى كيف تصنعين ماسك البرتقال الذي يحافظ على بشرتك من مؤثرات البيئة ومن الشمس التى تسبب فى ظهور البقع الداكنة والتصبغات الغامقة، ومكوناتها تتوافر فى كل منزل

وطريقة تحضيره سهلة وبسيطة.

توجد أحيانا على بشرة الجسم بقع داكنة اللون فهذه البقع تجعلها تشعر بالإحراج فتنزعج كل فتاة من هذا الشئ لذلك يقومون بالبحث عن الإستخدامات التي يمكن من خلالها أن نتخلص من البقع الداكنة، فيمكننا أن نقوم بإستعمال الماسكات الطبيعية والتي نقوم بتجهيزها في البيت بإستخدام عدة مكونات مفيدة وتجعلنا نتمتع بالنتيجة المطلوبة في أسرع وقت.

إليكى مكونات ماسك البرتقال للتخلص من البقع الداكنة في الجسم

أربعة ملاعق كبيرة الحجم من عصير البرتقال

إثنين ملعقة كبيرة الحجم من عصير الليمون

ملعقة واحدة صغيرة الحجم من العسل الأبيض

ثلاثة ملاعق كبيرة الحجم من زيت خشب الصندل ثلاثة ملاعق كبيرة الحجم النشا

ثلاثة ملاعق كبيرة الحجم من دقيق الشوفان

إثنين ملعقة كبيرة الحجم من الجيلاتين

طريقةعمل ماسك البرتقال للتخلص من البقع الداكنة