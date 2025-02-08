"فيها سر غامض مش هتستوعبه أبدًا"..عشبة عجيبة تشرح القلب من مفعولها اللي هيعملك ذهول ودهشة!!

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رياض - احمد صلاح - يعد الشعر الصحي اللامع الخالي من مشاكل التقصف مظهر من مظاهر جمال المرأة، حيث يمنح المرأة الثقة بالنفس، وفي سبيل تحقيق ذلك تقوم جميع السيدات بالبحث عن العديد من الوصفات الطبيعية التي تعمل على تغذية الشعر ومنحة اللمعان وتغذية الفروة، وتعد من أهم تلك الصفات هي وصفة السدر والزبادي للشعر، وسوف نتعرف على كيفية تحضير الوصفة واستخدامها في التالي.

مكونات وصفة السدر والزبادي للشعر

يذكر أن السدر من أشهر الأعشاب الطبيعية التي تعمل على تقوية الشعر وتنظيف فروة الشعر من الفطريات لاحتوائه على مضاد للفطريات والتهابات، كما أن الزبادي يعمل على ترطيب الشعر بشكل عميق،

ويمكن تحضير الوصفة باستخدام المكونات التالية:

ورق سدر مطحون ناعم.

زبادي.

جل الصبار.

زيت زيتون.

زيت جوز الهند.

طريقة تحضير وصفة السدر والزبادي للشعر

يمكن تحضير وصفة السدر والزبادي واستخدامها على الشعر عن طريق التالي:

القيام بإحضار وعاء ثم وضع كل من السدر المطحون مع الزبادي وزيت الزيتون وجل الصبار وزيت جوز الهند.

تخلط المكونات مع بعضها البعض حتى تتجانس.

وضع الوصفة على الشعر من الجذور حتى الأطراف.

لف الشعر بكيس من البلاستيك وتركها لمدة لا تقل عن ساعة.

تنظيف الشعر بالماء الفاتر والشامبو المخصص للشعر.

يجب تكرار تلك الوصفة مرتين في الشهر للحصول على أفضل النتائج.

أهمية وصفة السدر والزبادي للشعر