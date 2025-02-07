انت الأن تتابع خبر "جوزك هيتجنن من ريحتك".. طريقة سحرية لعمل مزيل عرق طبيعي في المنزل بمكونات رخيصة من مطبخك وأحسن من الجاهز.. ينافس أشهر البرندات في العالم!! والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - يُعَدُّ مزيل العرق من المنتجات الأساسية التي لا يمكن الاستغناء عنها للحفاظ على رائحة منعشة طوال اليوم. ولكن العديد من مزيلات العرق التجارية تحتوي على مواد كيميائية قد تضر بالبشرة أو تسبب الحساسية، مثل الألمنيوم والبارابين. لذلك، يعد تحضير مزيل عرق طبيعي في المنزل بديلاً مثالياً، حيث يكون فعالًا، آمناً على البشرة، ورخيص التكلفة مقارنة بالمنتجات الجاهزة. في هذا المقال، سنقدم لكِ طريقة سحرية لتحضير مزيل عرق طبيعي بمكونات متوفرة في مطبخك، وبنتائج مذهلة تدوم طوال اليوم.

فوائد مزيل العرق الطبيعي المنزلي

✅ خالي من المواد الكيميائية الضارة

✅ يرطب البشرة ويمنع تهيجها

✅ اقتصادي ويوفر المال

✅ يحتوي على مكونات طبيعية آمنة وفعالة

✅ يساعد على تفتيح منطقة تحت الإبط مع الاستخدام المستمر

مكونات مزيل العرق الطبيعي السحري

لتحضير مزيل عرق طبيعي قوي التأثير، سنستخدم مكونات طبيعية متوفرة في المطبخ، تمتاز بخصائصها المضادة للبكتيريا والروائح الكريهة:

ملعقتان كبيرتان من نشا الذرة (يمتص العرق ويمنع البلل)

ملعقتان كبيرتان من زيت جوز الهند (يرطب البشرة ويقتل البكتيريا)

ملعقة كبيرة من بيكربونات الصوديوم (صودا الخبز) (تقضي على الروائح الكريهة)

10 قطرات من زيت عطري (مثل زيت اللافندر أو زيت شجرة الشاي) (لرائحة منعشة وتأثير مضاد للبكتيريا)

ملعقة صغيرة من زبدة الشيا (اختياري) (تغذي البشرة وتمنع تهيجها)

طريقة تحضير مزيل العرق الطبيعي

1- إذابة زيت جوز الهند وزبدة الشيا

في وعاء صغير، ضعي زيت جوز الهند وزبدة الشيا، ثم سخّنيها على حمام مائي دافئ حتى تذوب تمامًا.

لا تتركي الخليط يسخن كثيرًا، فقط اتركيه يذوب ليصبح سهل الخلط.

2- إضافة المكونات الجافة

أضيفي نشا الذرة وبيكربونات الصوديوم إلى الخليط السائل، وابدئي بالتقليب حتى تحصلي على قوام كريمي.

إذا كنتِ تعانين من بشرة حساسة، يمكنك تقليل كمية بيكربونات الصوديوم لتجنب التهيج.

3- إضافة الزيوت العطرية

أضيفي قطرات الزيت العطري المفضل لديكِ، وقلّبي جيدًا حتى تمتزج الرائحة مع الخليط.

4- حفظ المزيل في عبوة نظيفة