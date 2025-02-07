الدلكة لتقشير البشرة والجسم للحصول على توحيد اللون وبشرة ناعمة في دقايق زي البيبي

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رياض - احمد صلاح - تعد الدلكة من أقدم وأشهر طرق العناية بالبشرة والجسم في العالم العربي والأفريقي، حيث تستخدم لتقشير الجلد وإزالة الخلايا الميتة مما يمنح البشرة نعومة ونضارة لا مثيل لهما، تعتمد هذه الطريقة على مكونات طبيعية 100% ما يجعلها خيار مثالي لكل أنواع البشرة خاصة البشرة الجافة والداكنة، في هذا المقال سنتعرف على فوائد الدلكة وطريقة تحضيرها واستخدامها بالشكل الصحيح للحصول على أفضل النتائج.

تقشير الجسم والبشرة بالدلكة

تعد الدلكة من أفضل العلاجات الطبيعية لتقشير البشرة والحصول على ملمس ناعم ولون موحد يمكنكم تحضيرها بسهولة في المنزل باستخدام مكونات طبيعية وآمنة والاستمتاع بفوائدها المذهلة، احرصي على استخدامها بانتظام واتباع الخطوات للحصول على بشرة متألقة وصحية طوال الوقت.

طريقة تحضير الدلكة السودانية في المنزل

هناك نوعان الدلكة البيضاء التي تناسب جميع أنواع البشرة، والدلكة السوداء التي تتميز بقدرتها الفائقة على إزالة التصبغات وتنقية البشرة،

سنوضح طريقة تحضير كل نوع بالتفصيل طريقة عمل الدلكة البيضاء:

2 ملعقة كبيرة من دقيق الأرز أو دقيق الذرة.

2 ملعقة كبيرة من الحليب أو الزبادي.

1 ملعقة صغيرة من العسل.

1 ملعقة صغيرة من عصير الليمون.

ماء ورد (لضبط القوام).

طريقة التحضير

في وعاء نظيف، اخلطي جميع المكونات جيدا حتى تحصلي على عجينة متماسكة وسهلة الفرد.

اتركي الخليط جانبا لمدة 10 دقائق حتى تتفاعل المكونات مع بعضها.

ضعي الدلكة على بشرة نظيفة ورطبة، ثم دلكي الجسم بحركات دائرية لطيفة لمدة 10-15 دقيقة.

اغسلي جسمك بالماء الفاتر ثم رطبي البشرة باستخدام زيت جوز الهند أو زبدة الشيا.

طريقة عمل الدلكة السوداء

تعمل الدلكة على تقشير البشرة بلطف، مما يساعد في تجديد الخلايا وتحفيز الدورة الدموية، تساعد الدلكة في التخلص من التصبغات والبقع الداكنة الناتجة عن التعرض لأشعة الشمس أو

التغيرات الهرمونية:

1 كوب من قشور البرتقال المجففة والمطحونة.

2 ملعقة كبيرة من الطحين (دقيق القمح أو الذرة).

3 ملاعق كبيرة من الحليب السائل أو الزبادي.

1 ملعقة صغيرة من زيت الزيتون أو زيت اللوز.

1 ملعقة صغيرة من العسل.

1 ملعقة صغيرة من عصير الليمون.

طريقة التحضير

قومي بطحن قشور البرتقال حتى تصبح مسحوق ناعما.

ضيفي الدقيق والحليب والعسل والزيت إلى المسحوق، واخلطي المكونات حتى تتكون عجينة ناعمة.

ضعي الدلكة على بشرة نظيفة ودلكي الجسم بحركات دائرية لمدة 10-20 دقيقة.

اغسلي الجسم بالماء الدافئ ثم استخدمي كريم مرطب للحفاظ على نعومة البشرة.

طريقة استخدام الدلكة بشكل صحيح

يفضل استخدامها بعد الاستحمام، حيث تكون البشرة نظيفة ورطبة مما يسهل عملية التقشير.

دلكي الجسم بلطف بحركات دائرية لتحفيز الدورة الدموية دون التسبب في تهيج الجلد.

استخدميها مرتين أسبوعيا للحصول على بشرة مشرقة وخالية من الشوائب.

رطبي البشرة بعد الاستخدام للحفاظ على نعومتها وحمايتها من الجفاف.

دلكة البشرة والجسم بترمس مطحون

دلكة الترمس المطحون للبشرة والجسم هي وصفة طبيعية تستخدم لتقشير البشرة وتفتيحها، كما تساعد على إزالة الجلد الميت وتنعيم البشرة،

طريقة تحضير دلكة الترمس المطحون:

3 ملاعق كبيرة ترمس مطحون.

2 ملعقة كبيرة زبادي أو لبن.

1 ملعقة صغيرة عسل.

1 ملعقة صغيرة عصير ليمون للبشرة الدهنية فقط.

ماء ورد أو زيت زيتون.

اخلطي المكونات جيدا حتى تحصلي على عجينة متماسكة.

ضعي الخليط على بشرتك أو جسمك، ثم قومي بتدليكه بحركات دائرية لمدة 5-10 دقائق.

اتركي الدلكة لمدة 15 دقيقة حتى تجف قليلا.

اغسلي بالماء الفاتر ثم رطبي بشرتك بالكريم أو زيت جوز الهند.

فوائد دلكة الترمس المطحون

تقشير الجلد حيث يزيل الخلايا الميتة ويجدد البشرة.

يساعد في توحيد لون الجلد والتخلص من البقع الداكنة.

ترطيب وتنعيم البشرة حيث يعمل على تنعيم الجلد بفضل الزيوت الطبيعية الموجودة فيه.

كما يقال إن الترمس المطحون يبطئ نمو الشعر مع الاستخدام المستمر.

تنشيط الدورة الدموية لان التدليك يحسن تدفق الدم، مما يمنح البشرة إشراقة طبيعية.

طريقة عمل الدلكة المغربية لتقشير البشرة

الدلكة المغربية من الوصفات الطبيعية الفعالة لتقشير وتفتيح البشرة، وتستخدم لإزالة الجلد الميت وتجديد خلايا البشرة.

إليك طريقة تحضيرها واستخدامها:

2 ملعقة كبيرة من الحناء البيضاء.

2 ملعقة كبيرة من الطين المغربي.

2 ملعقة كبيرة من دقيق الأرز أو دقيق الحمص.

1 ملعقة كبيرة من الحليب المجفف.

1 ملعقة صغيرة من الكركم الطبيعي.

ماء الورد أو الحليب السائل للعجن

بضع قطرات من زيت الأرجان أو زيت اللوز الحلو.

طريقة التحضير