وداعا لإبر الأنسولين .. العشبة الطبيعية تعالج السكر التراكمي خلال 20 دقيقة وتقضي علي اكثر من 40 مرض

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رياض - احمد صلاح - عشبة القراص هي نبات معمر يتميز بأوراقه ذات الحواف المسننة والمغطاة بشعيرات دقيقة تحتوي على مواد كيميائية مهيجة تسبب تهيج الجلد عند لمسها، تنمو عشبة القراص في المناطق المعتدلة حول العالم، وتعتبر من النباتات الشائعة في الغابات والمناطق الرطبة.

الخصائص والاستخدامات التقليدية

تستخدم عشبة القراص في الطب التقليدي منذ آلاف السنين لعلاج مجموعة واسعة من الأمراض، وفي الطب الشعبي كانت تستخدم القراص لعلاج الروماتيزم والتهابات المفاصل والحساسية ونزيف الأنف وحتى لدغ الحشرات يعتقد أن القراص يمتلك خصائص مضادة للالتهابات ومدرة للبول، و محفزة لجهاز المناعة.

فوائد عشبة القراص

تحتوي عشبة القراص على مركبات مثل الفلافونويدات والتانينات التي تساعد في تقليل الالتهابات في الجسم لذلك، تستخدم في علاج الحالات الالتهابية مثل التهاب المفاصل.

تعتبر عشبة القراص مدرا طبيعية للبول، مما يساعد في إزالة السموم من الجسم والتقليل من احتباس السوائل.

تستخدم القراص في الطب التقليدي لتخفيف أعراض الحساسية، مثل حمى القش، بفضل خصائصها المضادة للهستامين.

يعتقد أن القراص مفيد للبشرة والشعر، حيث يستخدم في بعض المنتجات الطبيعية لتحسين صحة فروة الرأس وتقليل القشرة.

طرق الاستخدام

تستخدم عشبة القراص بطرق متنوعة، منها: