انت الأن تتابع خبر " قولونك هينضف للأبد!"...عشبة بسيطة تنظف القولون من "البراز المتحجر" في دقائق معدودة دون الحاجة للطبيب! والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - عشبة السنا هي إحدى أقدم النباتات المعمرة ذات الأصول الصينية، والتي استخدمت منذ آلاف السنين في الطب الصيني التقليدي تستخدم كملين طبيعي نظرًا لاحتوائها على مركبات الجلوكوسيدات التي تسهم بشكل كبير في التخفيف من الإمساك.

الفوائد الصحية لعشبة السنا

تليين البراز المتحجر

تعمل عشبة السنا على تليين البراز عن طريق مساعدة الأمعاء الغليظة على امتصاص المزيد من الماء، مما يزيد من حجم البراز ويجعله يسير بسهولة أثناء حركات الأمعاء.

علاج الإمساك

تحتوي أوراق السنا على مركبات الجليكوسيدات التي تحفز تقلصات الأمعاء، مما يعزز الحركة المعوية ويساعد على التخلص من الفضلات بسرعة، في مدة تتراوح من 6 إلى 12 ساعة بعد تناول الوجبة.

مساعدة في تنظيف القولون

تستخدم أوراق السنا في الطب الصيني التقليدي لإزالة الحرارة المتراكمة في الأمعاء الغليظة، كما تساهم في تطهير الأمعاء من المواد المتكتلة وتستخدم كمطهر طبيعي قبل إجراء عمليات تنظير أو جراحة القولون.

تخفيف عسر الهضم

تعتبر عشبة السنا فعالة في تخفيف الأعراض المرتبطة بعسر الهضم، مثل حرقة المعدة، الغثيان، والتجشؤ المستمر، حيث تعمل على تقليل تراكم الغازات في المعدة وتخفيف الانتفاخ.

مساعدة في فقدان الوزن