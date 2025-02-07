انت الأن تتابع خبر "سر ومعجزة من الله".. بذور الكتان الجبارة هترجعك شباب حتى لو عمرك فوق الستين.. إليكم طريقة الاستخدام!! والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - بذور الكتان من المواد الطبيعية التي تعمل على حل العديد من مشاكل البشرة، حيث تعيد للبشرة المرونة والحيوية والتخلص من التجاعيد والخطوط التعبيرية التي قد تطرأ على البشرة مع التقدم في العمر، ولذلك ينصح جميع السيدات مع بداية التقدم في العمر من القيام باستخدام قناع بذور الكتان على البشرة، وإليك طريقة تحضير قناع بذور الكتان للبشرة في التالي.

مكونات سيروم بذور الكتان

يعد سيروم بذور الكتان من أهم أنواع الوصفات الطبيعية التي تعمل على توحيد لون البشرة والمساعدة على إنتاج الكولاجين الطبيعي في البشرة مرة أخرى،

ويمكن تحضير سيروم باستخدام المكونات التالية:

ملعقة من بذور الكتان.

ملعقة من زيت جوز الهند.

ملعقة من زيت الجلسرين.

ملعقة من جل الصبار.

ورق لورا.

طريقة تحضير سيروم بذور الكتان للبشرة

تعد وصفة بذور الكتان من أشهر الوصفات الآمنة والفعالة على البشرة،

ويمكن تحضير الوصفة من خلال اتباع الخطوات التالية:

إحضار وعاء ثم وضع كل من بذور الكتان مع ورق اللورا والماء.

وضع المكونات على نار هادئة وتركها حتى يصبح القوام ثقيل.

ترفع المكونات من على النار وتركها تبرد ثم القيام بتصفيتها.

إضافة كل من جل الصبار مع زيت الزيتون وتخلط المكونات حتى تمتزج.

طريقة استخدام سيروم بذور الكتان للبشرة