انت الأن تتابع خبر "مخك هيوزن بلد".. فوائد مذهله لإبدال القهوة بالشاي الأخضر وتاثيره المذهل على صحه الدماغ! والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - مع تزايد الاهتمام بالصحة العقلية والبحث عن طرق طبيعية للوقاية من الأمراض العصبية، كشفت دراسة يابانية حديثة عن فوائد مذهلة للشاي الأخضر، خاصة فيما يتعلق بالحفاظ على صحة الدماغ وتقليل مخاطر الخرف، وعلى الرغم من أن القهوة تعرف بقدرتها على تعزيز التركيز والطاقة، إلا أن الدراسة أشارت إلى أن الشاي الأخضر يمتلك تأثيرًا طويل الأمد يفوق تأثير القهوة في هذا الجانب.

نتائج الدراسة وأهمية الشاي الأخضر

شملت الدراسة ما يقرب من 8 آلاف شخص تزيد أعمارهم على 65 عامًا، حيث تم جمع بيانات حول استهلاكهم للشاي الأخضر، إلى جانب إخضاعهم لفحوصات الدماغ بالرنين المغناطيسي، وأظهرت النتائج أن الأشخاص الذين يتناولون الشاي الأخضر بانتظام لديهم مستويات أقل من البروتينات المرتبطة بالخرف في المادة البيضاء بالمخ، وأوضح الباحثون أن هذا التأثير الإيجابي يعود إلى احتواء الشاي الأخضر على مركب قوي مضاد للأكسدة يعرف باسم إبيجالوكيتشين غالات (EGCG)، الذي يقلل من الالتهابات التي تؤثر على الدماغ.

فوائد إضافية وتأثيره على الصحة العامة

لم تقتصر فوائد الشاي الأخضر على الدماغ فحسب، بل أثبتت الدراسات السابقة دوره في خفض ضغط الدم، وهو أحد العوامل الرئيسية التي تؤثر على صحة المادة البيضاء في المخ.

كما يساعد هذا المشروب في إنقاص الوزن بفضل قدرته على تحفيز تكسير الخلايا الدهنية.

وعلى عكس القهوة، التي غالبًا ما يتم تناولها مع السكر أو الحليب، فإن الشاي الأخضر يشرب عادة دون إضافات، مما يجعله خيارًا صحيًا غنيًا بمضادات الأكسدة ومنخفض السعرات الحرارية.

أفضل طريقة للاستفادة من الشاي الأخضر