"سحر حقيقي".. بهار موجود في كل بيت يقوم بعمل اقوى الادوية المنومه..كوب منه يجعلك تنام بسرعة ويسكن كل اوجاعك!!

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رياض - احمد صلاح - يعد العصفر، المعروف بالكركم الأحمر أو الزعفران نبات عشبي ينتمي إلى نوع الآسباراجية ويعرف بفوائده الصحية الكثيرة، حيث يعمل على تحسين جودة النوم، حيث يحتوي العصفر على مركبات نشطة تساعد في تحقيق هذا الهدف، والآن سوف نوضح لكم فوائد العصفر من خلال الأسطر التالية.

فوائد العصفر للنوم

الكورستين: تأثيرات مضادة للأكسدة والالتهابات، كما يساهم في تقليل التوتر والقلق، مما يعمل على تحسين النوم.

اللوتين: صحة العينين، حيث يعمل على الحفاظ على صحة العينين، مما يساهم في راحة النوم وجودته.

الزعفرانين:تأثيرات مضادة للاكتئاب يساهم في تحسين المزاج، مما قد يحسن من جودة النوم.

كيفية استخدام العصفر للنوم

شرب شاي العصفر: قم بإضافة ملعقة صغيرة من العصفر إلى كوب من الماء المغلي، اتركه لمدة 10 دقائق، ثم صفيه وتناوله قبل النوم.

تناول كبسولات العصفر: يمكن تناول كبسولات تحتوي على العصفر أو الكوركومين، وفقا لتوجيهات الطبيب.

استخدام زيت العصفر:استخدم زيت العصفر في التدليك أو الاستحمام لتحفيز الاسترخاء وتحسين النوم.

الطريقة الآمنة لتناول شاي العصفور

القدر اليومي: يتراوح بين 300-1000 مللي جرام.

يفضل تقسيم الجرعة على مدار اليوم.

حالات يمتنع فيها تناول العصفر