انت الأن تتابع خبر "تتفوق علي جميع الأدواية"...تحميك من السكري والقولون وتخفض الكولسترول بشكل فوري.. فاكهة تتحول إلى معجزة جبارة إذا نقعتها بالحليب .. ! والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - يعد التين البرشومي، سواء كان طازجا أو مجففا، من الفواكه الموسمية التي تتميز بكونها غنية بالعناصر الغذائية الأساسية لصحة الجسم وعلى الرغم من أن موطنه الأصلي هو غرب آسيا، إلا أنه يزرع الآن في جميع أنحاء العالم تقريبا وفي أي وقت من السنة يعتبر التين البرشومي جزءا من عائلة التوت وفقا لما ذكره الموقع الطبي الأمريكي “organicfacts”، يعزى الفضل في فوائد التين الصحية إلى محتواه العالي من المعادن والفيتامينات والألياف.

يحتوي التين البرشومي

على مجموعة واسعة من المواد المغذية، بما في ذلك فيتامين A، فيتامين B1، فيتامين B2، بالإضافة إلى الكالسيوم، الحديد، الفوسفور، المنغنيز، الصوديوم، البوتاسيوم، والكلور ومن أبرز فوائده الصحية:

الوقاية من الإمساك

يحتوي التين البرشومي على 5 جرامات من الألياف في كل ثمرة، ما يساعد على تحسين صحة الجهاز الهضمي وتعزيز حركة الأمعاء، مما يمنع الإمساك.

فقدان الوزن

الألياف الموجودة في التين البرشومي تساهم في تقليل الوزن، وهو مفيد خاصة للأشخاص الذين يعانون من السمنة المفرطة ومع ذلك، يجب تجنب الإفراط في تناوله لأنه يحتوي على سعرات حرارية مرتفعة، مما قد يؤدي إلى زيادة الوزن، خصوصًا عند تناوله مع الحليب.

تحسين وظائف الأمعاء

تعمل الألياف على تنظيم حركة الأمعاء، مما لا يساهم فقط في الوقاية من الإمساك، بل أيضًا يساعد في تخفيف الإسهال وحركات الأمعاء غير المنتظمة.

الوقاية من السرطان