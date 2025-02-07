انت الأن تتابع خبر "ياريتني عرفتها من زمان"...علامات خطيرة تظهر على الجلد تدل على ارتفاع الضغط والسكري!! والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - ارتفاع ضغط الدم هو حالة صحية خطيرة تتميز بزيادة الضغط الذي يواجهه الدم أثناء تدفقه عبر الشرايين غالبا ما يطلق عليه “القاتل الصامت” لأنه لا يظهر أعراضًا مبكرة، بينما تعتبر القراءة الطبيعية للضغط 120/80 ملم زئبق.

ما هي أسباب ارتفاع ضغط الدم؟

[علامات خطيرة تظهر على الجلد تدل على ارتفاع الضغط والسكري]

تتعدد العوامل التي تساهم في ظهور ارتفاع ضغط الدم، وتشمل قلة النشاط البدني، سوء التغذية، التدخين، بالإضافة إلى تأثيرات الضغوط النفسية والعوامل العقلية كما أن الأشخاص الذين يعانون من أمراض مثل السكري أو مشاكل في الكلى هم أكثر عرضة للإصابة بارتفاع ضغط الدم.

أعراض ارتفاع ضغط الدم

يعرف ارتفاع ضغط الدم بلقب “القاتل الصامت” نظرًا لعدم وجود علامات أو أعراض ظاهرة عادة لكن في بعض الأحيان، قد يلاحظ الجسم بعض التغيرات عند ارتفاع ضغط الدم بشكل مفاجئ، مثل الصداع، الدوار، ضبابية الرؤية، آلام الصدر، والتعب كما قد تظهر علامات غير اعتيادية على الوجه والرقبة.

علامات ارتفاع ضغط الدم على الوجه والرقبة

من بين العلامات غير المعروفة التي قد تشير إلى ارتفاع ضغط الدم هي تورم الوجه، الذي قد يظهر أيضا احمرارا في الوجه والرقبة كما يمكن أن يؤدي ارتفاع ضغط الدم إلى ظهور بقع داكنة على الجلد، خصوصا في الوجه والرقبة كما أن زيادة الضغط قد تؤثر على نمو الشعر، مما يؤدي إلى تساقطه وضعفه، خاصة في منطقة فروة الرأس.

كيفية مراقبة ضغط الدم بشكل طبيعي