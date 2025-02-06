انت الأن تتابع خبر وصفات طبيعية لتنعيم الشعر ومنع تساقطه بدون أدوية ومن البيت والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - مع انتشار العديد من العوامل التي تساعد بشكل ملحوظا علي تنعيم وفرد الشعر إلا أنها تسبب أيضا العديد من المشاكل الصحية بالشعر من أهمها ضعف بوصيله الشعر، بالتالي مما يعمل علي تنزيل الشعر وتخفيفه من الجزور مع مرور الوقت لذا يتساءل الكثير من النساء حول معرفة أشياء ووصفات طبيعية تساعد علي تنعيم الشعر، علما بأنه من خلال الموضع وعبر السطور التالية سنذكرها معم إليكم ابرز التفاصيل انتظرنا.

وصفات طبيعية للحصول علي شعر ناعم

يجب علي الجميع أن يتجهوا إلي الوصفات الطبيعية التي لم تؤثر بشكل ومع مرور الوقت علي صحة الشعر وعدم التوجه إلي الأشياء

والمكونات المليئة بالمواد الكيميائية التي تؤثر بشكل سلبي علي الشعر من اهم هذه الوصفات:

الموز: استعمال الموز من الأشياء المفيدة لصحة الشعر وذلك لأنه غني بعنصر البوتاسيوم الذي يساعد في تحسين وصحة الشعر، إليكم الاستخدام، يجب هرس ثمرة من الموز ثم قم بتوزيعها علي جذور الشعر حتي الاطراف واتركها لمدة لا تقل عن 20 دقيقة، بعد ذلك قم بغسل الشعر بالشامبو، ستحصل علي شعر صحي ذو مظهر جذاب ولامع.

العسل الأبيض: يحتوي علي خصائص طبيعية تعمل علي ترطيب وتنعيم الشعر بشكل طبيعي بالإضافة إلي انه يساعد علي إصلاح الشعر من التألف ومنع التساقط.

مكونات طبيعية لتقوية الشعر وتنعميه