انت الأن تتابع خبر «شعرك هيبقي ناعم حرير!!»..عشبة بريه فوائدها جبارة من الطبيعه بمجرد ماتجربيها هتبهرك بنتائجها هتقولي يارتني عرفتها من زمان! والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - الشعر هو تاج المرأة، وكل سيدة تسعى للحصول على شعر ناعم وطويل وكثيف خالٍ من المشاكل، ومن بين الأعشاب الطبيعية التي تقدم فوائد مذهلة للشعر، يأتي الزعتر البري في المقدمة، حيث يُعتبر من أكثر الأعشاب التي تساهم في العناية بالشعر وتعزيز صحته، في هذا المقال، سنتعرف على طريقة استخدام الزعتر البري للحصول على نتائج رائعة للشعر.

مغلي الزعتر البري للشعر: وصفة سهلة وفعّالة

تعد وصفة مغلي الزعتر البري من الوصفات البسيطة وغير المكلفة التي يمكن تحضيرها بسهولة في المنزل،

كل ما تحتاجين إليه هو:

5 ملاعق من الزعتر البري المجفف

3 أكواب من الماء

طريقة التحضير:

في قدر مناسب، ضعي الماء وأضيفي إليه الزعتر البري المجفف.

ارفعي الوعاء على النار حتى يغلي الماء، ثم اتركيه يهدأ.

اغسلي شعرك جيدًا بالماء الفاتر، ثم اشطفيه بماء الزعتر البري كغسول للشعر.

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