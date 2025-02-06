انت الأن تتابع خبر "هتصغري 20 سنة وكل التجاعيد هتروح" مرطب وجواشا بالطريقة دي ومش هتحتاجي بوتكس ولا فيلير جربي وادعيلي؟! والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - في عالم العناية بالبشرة، ظهرت العديد من التقنيات الطبيعية التي تساعد على تحسين صحة الجلد وتعزيز جماله، ومن بين هذه التقنيات، يبرز تدليك الوجه بحجر الجواشا، وهو أسلوب صيني قديم يُستخدم لتحفيز الدورة الدموية وتحقيق إشراقة طبيعية للبشرة.

فوائد الجواشا

الجواشا (Gua Sha) هي أداة تجميل مصنوعة عادة من الأحجار الطبيعية مثل اليشم أو الكوارتز الوردي، وتستخدم لتدليك الوجه بلطف وفق حركات محددة لتحفيز تدفق الدم وتحسين مرونة الجلد. هذه التقنية ليست فقط للعناية بالبشرة، بل تُعرف أيضًا بقدرتها على تخفيف التوتر العضلي وتعزيز الاسترخاء.

فوائد تدليك الوجه بالجواشا

1. تنشيط الدورة الدموية وإشراقة البشرة

تدليك الوجه بالجواشا يساعد في تحسين تدفق الدم، مما يزيد من توصيل الأكسجين والمغذيات إلى خلايا البشرة. هذا يؤدي إلى توهج صحي ومظهر مشرق بدون الحاجة إلى مستحضرات تجميل.

2. تقليل الانتفاخ والهالات السوداء

الاستخدام المنتظم للجواشا يساعد على تصريف السوائل الراكدة وتقليل احتباس الماء، مما يخفف من انتفاخ الوجه، خاصة حول منطقة العينين. كما يعزز تصريف السموم عبر الجهاز الليمفاوي، مما يقلل من ظهور الهالات السوداء.

3. تحفيز إنتاج الكولاجين وشد البشرة

عند تطبيق الجواشا بطريقة صحيحة، يتم تحفيز إنتاج الكولاجين، وهو البروتين المسؤول عن مرونة وشباب البشرة. مع مرور الوقت، يمكن أن يساهم التدليك المنتظم في تقليل التجاعيد والخطوط الدقيقة.

4. تخفيف التوتر وتحسين استرخاء العضلات

كما هو الحال مع تدليك الجسم، يساعد تدليك الوجه بالجواشا على تخفيف التوتر في عضلات الوجه، خاصة حول الفك والجبهة. يمكن أن يكون هذا مفيدًا لمن يعانون من التوتر المزمن أو طحن الأسنان أثناء النوم.

5. تعزيز امتصاص منتجات العناية بالبشرة

عند استخدام الجواشا بعد تطبيق السيروم أو الزيوت، تساعد حركات التدليك على امتصاص هذه المنتجات بشكل أعمق في البشرة، مما يجعلها أكثر فعالية.

كيفية استخدام الجواشا بشكل صحيح

ابدأ ببشرة نظيفة: اغسل وجهك واستخدم تونر لترطيب البشرة.

ضع زيتًا أو سيرومًا: يساعد ذلك على تقليل الاحتكاك وجعل التدليك أكثر سلاسة.

ابدأ بحركات لطيفة ومستمرة: حرك الجواشا بزاوية 45 درجة على البشرة، بدءًا من الرقبة إلى أعلى، ثم من منتصف الوجه إلى الخارج.

كرر كل حركة 5-10 مرات: لضمان نتائج أفضل دون الضغط الزائد على الجلد.

استخدمها بانتظام: يفضل تطبيق الجواشا 3-4 مرات أسبوعيًا للحصول على أفضل النتائج.

تدليك الوجه بالجواشا ليس مجرد صيحة في عالم الجمال،