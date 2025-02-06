انت الأن تتابع خبر مش هتروح لدكتور تاني .. عشبة طبيعية تقوي الذاكرة وتعيد بناء خلايا المخ الميتة وتحمي من الزهايمر والخرف وحل مثالي لـ “السرطان” .. احرصوا عليها والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - عشبة الأشواجندا المعروفة أيضا بالجنسنج الهندي، هي نبات ينمو بشكل طبيعي في مناطق الوطن العربي وعلى ضفاف نهر النيل ورغم أن الكثير من الناس لا يعرفون الكثير عنها أو عن فوائدها، إلا أنها تستخدم منذ زمن بعيد في الهند في مجال العلاجات العشبية والطب البديل الجزء المستخدم من هذا النبات هو جذوره، التي تطحن لتؤكل أو تضاف إلى بعض المشروبات لتحسين نكهتها توضح أمل شعيرة، الخبيرة في العناية بالنباتات أن نبات الأشواجندا يتكون من جذور تشبه السواك، وهو الجزء الأساسي المستخدم الذي يمكن تناوله أو إضافته إلى العصائر أو بيعه على شكل كبسولات أما بذور النبات فيوجد داخل ثمرة تشبه الحرنكش، وتباع إما للزراعة أو يتم استخراج زيت الأشواجندا منها.

أهمية عشبة الأشواجندا