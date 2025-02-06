هرمون السعادة معيار النظرة للحياة والعواطف.. إليكِ أساليب فعّالة لتعزيز إنتاجه طبيعيًا

على الرغم من أن هرمون السعادة يُعرف بهرمون واحد بين العامة، إلا أن هناك في الواقع 4 أنواع مختلفة من الهرمونات التي تؤثر على السعادة. وتسمى هذه الهرمونات بهرمونات السيروتونين والإندورفين والدوبامين والأوكسيتوسين. ترتبط العديد من مؤشرات الصحة والسعادة التي تتراوح بين المزاج، وأنماط النوم، والنظام الغذائي والهضم والجهاز المناعي بهرمون السيروتونين. ومن أجل أن نكون سعداء، فإن الهرمونات الموجودة في أجسامنا لها نفس فعالية المحفزات الخارجية. كما أن المشاكل التي المتعلقة بالحالة المزاجية مثل: "التوتر والقلق" ترتبط ارتباطًا مباشرًا بعدم إفراز هرمونات السعادة بشكل كافٍ.

تعرفي إلى أساليب طبيعية وفعالة لتعزيز إنتاج هرمون السعادة

وبما أن هرمون السعادة يؤثر بشكل كبير على حياتنا بأكملها؛ لذا سنُطلعكِ عبر موقع "دوت الخليج " على أفضل الأطعمة الصحية المُحفزة على إنتاج هرمون السعادة لتعزيز حالتكِ الصحية وتحسين مزاجكِ بشكل طبيعي؛ بناءً على توصيات استشاري السمنة والنحافة الدكتور هشام الوصيف من القاهرة.

هرمون السعادة أساسي لوظائف الجسم

وبحسب دكتور هشام، تسمى المواد الكيميائية التي يفرزها الجسم ولها وظائف مختلفة بالهرمونات. كل هرمون من الهرمونات في الجسم مهم لكل من الأعضاء والحياة الصحية. يؤثر هرمون السعادة بشكل كبير على المزاج والنظرة إلى الحياة والعواطف. لذلك، فإن التغذية وتجنب الإجهاد والنوم المنتظم له مكان مهم للغاية في زيادة الهرمون.

هرمون السعادة مرتبط بهذه الأنواع

هرمون السعادة مرتبط بهذه الأنواع

وتابع دكتور هشام، على الرغم من أن هرمون السعادة يُنظر إليه على أنه هرمون واحد، إلا أن هناك 4 أنواع من الهرمونات التي تؤثر على السعادة. يمكننا سرد هرمونات السعادة التي تلعب دورًا مهمًا جدًا في حياة الإنسان على النحو التالي:

هرمون الإندورفين

هو أحد هرمونات السعادة، يرتبط مباشرة بوظيفة المكافأة في الدماغ. عادةً ما يُفرز هرمون الإندورفين في الدم بعد القيام بوظائف مجزية مثل: "الأكل أو الشرب أو ممارسة الرياضة". ويعتبر مسكن الألم المعتاد في الجسم، ويتم التعرف عليه بعد أي حالة ألم أو مرض.

هرمون السيروتونين

يُطلق عليه عليه أيضًا هرمون السعادة، وغالبًا ما يتم الخلط بين هذا الهرمون والإندورفين. والسبب هو أن كلا الهرمونين له تأثير مباشر على مستويات الطاقة والسعادة. لا يعمل السيروتونين على تنظيم المزاج فحسب، بل يُساهم أيضًا في النوم المريح، وهضم الطعام بسهولة.

هرمون الدوبامين

يرتبط هذا الهرمون بمشاعر المتعة، والذاكرة، ومستوى التعلم، والأنظمة الحركية الأخرى في الجسم. ويُساهم هذا الهرمون المعروف أيضًا باسم هرمون "الشعور بالصحة"، في جعلكِ تشعرين بالسعادة بسرعة من خلال زيادة مزاجكِ بشكل مفاجئ.

هرمون الأوكسيتوسين

يُطلق هذا الهرمون أيضًا اسم " هرمون الحب". هذا الهرمون فعّال في إنشاء رابطة قوية بين الأسرة والطفل منذ لحظة الولادة، كما أنه يفرز أثناء العناق أو التقبيل ويدعم زيادة الثقة والحب في العلاقة.

أطعمة تزّيد من هرمون السعادة

أطعمة تزيد من إفراز هرمون السعادة بشكل طبيعي اجعليها ضمن وجباتكِ المفضلة

وأضاف دكتور هشام، تُعرف المادة التي توفر هرمون السيروتونين باسم التربتوفان، وهو حمض أميني. لذلك، يُنصح بتناول الأطعمة الغنية بالتريبتوفان مثل: "الديك الرومي واللحوم الحمراء والحليب". إلى جانب ذلك؛ يمكن أيضًا تناول المكسرات مثل: "فول الصويا"، وذلك بخلاف هذه الأطعمة المفيدة لزيادة إنتاج هرمون السعادة وتحسين الحالة المزاجية:

الأناناس

هذه الفاكهة فعّالة في إفراز هرمون السعادة، وتوفر دعمًا غذائيًا قويًا من حيث زيادة مستوى هرمون السعادة. وبفضل فيتامين C الموجود في الأناناس، فإنه يقوي الجهاز المناعي، ويحمي الجسم من الأمراض المحتملة.

الجوز

هو أحد الأطعمة التي تحوي السيروتونين. يعتبر البندق والبذور الزيتية الأخرى من بين العناصر الغذائية الضرورية لهرمون السعادة. الجدير الذكر، أن الاستهلاك المنتظم للجوز يُقلل من خطر الإصابة بالسرطان، وأمراض القلب، ومشاكل الجهاز التنفسي بفضل احتوائه على الفيتامينات والمعادن.

البيض

أهم الأطعمة التي تحتوي على هرمون السيروتونين هو البيض. يحتوي البيض على كمية غنية من البروتين وهو مفيد للغاية. يزيد البروتين الغني في محتواه من مستوى التريبتوفان في الدم بشكل كبير.

الجبن

يزيد محتواها الغني بالزنك والفوسفور والكالسيوم من مستوى هرمون السعادة في الجسم.

الطماطم

تفرز كمية أقل من الدوبامين مقارنةً بالخضراوات والفواكه، لكن الطماطم تحتوي على أعلى مستوى بين الخضراوات. الطماطم دوت الخليج المصدر الغذائي الرئيسي لليكوبين، وهي تحتوي على الليكوبين الذي يحمي صحة القلب ويقوي جهاز المناعة.

طرق طبيعية لزيادة هرمون السعادة وتحسين المزاج

كوني أنتِ المسؤولة عن تحسين مزاجك ومشاعركِ الإيجابية بعد اتباع الطرق الطبيعية المقدمة مدى الحياة

وأخيرًا، أكد دكتور هشام، أن إفراز هرمون السعادة يحدث بشكل أكبر، خاصة في المساء. ويزداد أيضًا إذا أظهر الدماغ أي مجهود؛ وخصوصًا التالي: