انت الأن تتابع خبر "يا ريتني كنت أعرف من زمان".. كانت حياتي هتتغير.. وداعًا للسكري وحصى الكلى عشبة سماوية هتشفي كل ده! والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - تعد الكزبرة من النباتات العطرية التي تستخدم في العديد من المطابخ حول العالم وتتميز بفوائد صحية متعددة للجسم في هذا المقال سنستعرض ابرز فوائد الكزبرة وتاثيرها الايجابي على الصحة.

وداعًا للسكري وحصى الكلى

تسهم الكزبرة في تعزيز صحة القلب من خلال خفض ضغط الدم المرتفع حيث تساعد الجسم على التخلص من الصوديوم والماء الزائدين كما تعمل على تقليل مستويات الكوليسترول الضار وزيادة الكوليسترول الجيد مما يقلل من مخاطر الاصابة بامراض القلب.

تحسين وظائف الجهاز الهضمي

تساعد الكزبرة في تحسين عملية الهضم وتخفيف مشاكل الجهاز الهضمي فهي تقلل من الانتفاخ والغازات وتخفف من الام البطن المصاحبة لمتلازمة القولون العصبي بالاضافة الى ذلك تحفز الشهية وتسهم في علاج عسر الهضم.

تعزيز صحة العظام

تحتوي الكزبرة على فيتامين ك الذي يلعب دورا مهما في تخثر الدم وتمعدن العظام يسهم هذا الفيتامين في تقوية العظام والوقاية من هشاشة العظام مما يدعم الهيكل العظمي ويحافظ على قوته.

فوائد للبشرة والشعر

تتميز الكزبرة بخصائصها المضادة للاكسدة مما يجعلها مفيدة للبشرة فهي تساعد في مكافحة علامات التقدم في السن وتحمي البشرة من التلف الناتج عن العوامل البيئية كما يمكن ان تفيد في علاج الطفح الجلدي الخفيف والاكزيما بالنسبة للشعر يعتقد ان استخدام ماء بذور الكزبرة يقوي الشعر ويعزز نموه.

خصائص مضادة للبكتيريا والفطريات